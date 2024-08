Los ojeadores describieron sus características de juego y lo asemejaron con las de Alexis Vega. Por tanto, Chivas de Guadalajara no tardó en fijarse en su talento para ocupar en un futuro próximo ese lugar en la alineación tapatía. El indisciplinado delantero salió del redil antes de tiempo por un escándalo en Toluca, mientras que su relevo se sigue formando en las Fuerzas Básicas. Diego Martínez platicó en exclusiva sobre esta comparación y su preferencia táctica por Roberto Alvarado.

Diego Martínez Gutiérrez (Torreón, 7 de abril de 2004) es un atacante que se desempeña como extremo por izquierda. Aunque también puede ir por derecha. Posee un envidiable perfil zurdo y ya había sido seguido de cerca por el Club América en 2022. Viene de jugar con Santos Laguna Sub23. Además, ya integró la convocatoria de Selección México tanto en Sub17 como en Sub20. Ahora, desea afianzarse como rojiblanco hasta llegar al primer equipo.

Los analistas proyectaron a Diego Martínez como un disciplinado Alexis Vega. Esos reportes de scout no tardaron en llegar a las oficinas entonces de Fernando Hierro en Verde Valle. Su nombre, de inmediato, apareció en la agenda rojiblanca para un novedoso proyecto de reforzar las Fuerzas Básicas, para evitar el alto costo del mercado. Llegó al redil en enero pasado y atraviesa una complicada adaptación dentro del Guadalajara.

Martínez, en plática exclusiva con Rebaño Pasión, fue consultado sobre esta particular comparación de los ojeadores. El torreonense refirió que “Alexis es para mí un jugador muy talentoso. O sea, tiene un talento natural muy interesante. Las veces que me llegó a tocar verlo jugar, creo que muchas de las cosas positivas si las puedo tener yo. En el sentido de que cuando me toca jugar a perfil cambiado, me gusta también ir hacia adentro y buscar el arco como él“.

Diego Martínez puede jugar a perfil cambiado con características similares a Alexis Vega (IMAGO7)

Lo que no le gusta a Diego Martínez de la comparación con Alexis Vega

El atacante de Chivas Sub23 así como describió las características similares que posee con Alexis Vega, como analizaron los ojeadores. Martínez Gutiérrez también se refirió en lo que se diferencia con el exdelantero del Guadalajara. El juvenil advirtió sobre el Gru, que “son cosas que pasan extra cancha que lo dejan fuera de las Chivas. Pero al final del día, creo que el que me lleguen a comparar de alguna manera con un jugador así, pues siempre va a ser positivo“.

Diego Martínez tiene claro a su referente en Chivas

Martínez Gutiérrez, luego referir los pros y contras de una comparación con Alexis Vega, prefirió elegir a su referente en el Guadalajara. Aunque aclaró, que en este caso sería de toda la nación. Señaló a Rebaño Pasión que “en México, actualmente, pues el Piojo Alvarado. Creo que es un jugador que maneja los dos perfiles muy bien, que también tiene una zurda muy privilegiada, la verdad. O sea, el torneo pasado cada vez que veía los partidos del primer equipo, marcaba la diferencia y creo que eso fue lo que lo separa de los demás y pues, ser convocado a la Selección. Casi todos los partidos metía gol o daba asistencia. Entonces, creo que eso fue y es lo que lo hace ser lo que es ahorita el Piojo Alvarado (uno de los mejores futbolistas de la Liga MX)”.

Un ídolo mundial al que Diego Martínez sigue paso a paso

El torreonense, de 20 años de edad, reconoció a Rebaño Pasión que ese ejemplo a seguir: “actualmente en el mundo del fútbol, creo que por mi posición, Vinicius Junior es ahorita el jugador que veo y que digo: pues, eso es a lo que quiero llegar. Creo que es un jugador con unas características muy similares a las mías y que él al hacerlo en una vitrina pues, mundial. Eso, cada vez que lo veo trato de aprender de él y pues, agarrar lo positivo de él“.

Diego Martínez puede jugar a perfil cambiado por derecha para encarar y tener mejor disparo al arco (Chivas)

Los números de Diego Martínez en su primer torneo con Chivas

El ariete llegó a Verde Valle en el Clausura 2024 al redil y tuvo un complicado inicio. Tuvo participación en 13 de las 17 Jornadas de la ronda regular. De ellos, apenas apareció ocho veces como titular para sumar 567 minutos, menos de la mitad que acumulaba cada semestre en Torreón. Los tapatíos se quedaron fuera de la Liguilla en la última fecha del torneo.

El último año de Diego Martínez en la cantera de Santos Laguna disputó el Clausura 2023 con la Sub20 y el Apertura 2023 con la Sub23. Ese año coleccionó 38 partidos, todos como titular, en los que totalizó 2,843 minutos. Aportó tres goles a la causa de los Guerreros entre ronda regular y Liguilla.