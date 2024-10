Fernando Gago ya es tema superado en el entorno de las Chivas de Guadalajara. Pero, después de su polémica ida de la ciudad se destapó un escándalo sobre un adeudo en la casa que habitaba. El argentino confirmó su desvinculación el pasado jueves, en plena Fecha FIFA de octubre y la madrugada del domingo se marchó de la Perla de Occidente. El martes lo acusaron del desastre y este miércoles reaccionó Verónica Laffitte, pareja del actual timonel de Boca Juniors.

La denuncia de la modelo Regina Renata sacudió las redes sociales e hizo viral los señalamientos contra Gago y su familia. Esto, luego de dejar en condiciones deplorables el hogar donde vivió en su pasantía en Guadalajara. Laffitte rompió el silencio sobre la situación y desde Argentina, platicó con el periodista Juan Etchegoyen para Radio Mitre.

Verónica Laffitte no dudó en arremeter contra quienes difamaron su nombre y el de su familia desde Guadalajara. El comunicador refirió que “la mujer que le alquiló la casa a (Fernando) Gago en México ha filtrado toda una situación. Una puesta en escena que la verdad no tiene ningún sentido. Acabo de hablar con la mujer de Fernando: Verónica, que después de todo lo que ha salido en portales de México y Argentina, ha tomado la decisión de hablar“.

Etchegoyen añadió que “no puedo creer que llegamos al punto de tener que salir a aclarar lo que dice una señora sobre los inquilinos que tuvo en su casa, durante algún tiempo”. Advirtió en un video que “lo único que voy a decir es lo que me dice Verónica. Ella me pide que lea su palabra y la palabra incluso de su familia, de Fernando“. Concluyó el periodista, que “esta señora (Renata) salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales, me dice Verónica“.

La primera foto que Verónica Laffitte publicó en la casa de Guadalajara, el 12 de enero (Verónica Laffitte)

Verónica Laffitte acusó que así recibió la casa en Guadalajara

Verónica Laffitte, pareja de Fernando Gago, después que se hiciera viral video que expone a la familia tras su ida de Guadalajara, habló con varios periodistas. Otro de ellos es Fede Flowers al que también le desmintió las acusaciones. Le aseguró que todo “es una pavada“, ya que “así nosotros recibimos la casa y no al revés, y no se dejó debiendo absolutamente nada“. De momento cada uno tiene versiones distantes y se espera una pronta resolución si es que van a emprender acciones legales o queda en otra mentira.