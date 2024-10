La salida de Fernando Gago de las Chivas de Guadalajara no solamente lo dejó muy mal parado en el ámbito deportivo, también en el aspecto personal los comentarios no son los mejores, sobretodo de las personas que son dueñas del inmueble donde vivió poco menos de un año en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara.

El director técnico estuvo en el Rebaño Sagrado desde diciembre del 2023 hasta octubre del 2024, por ello la directiva le consiguió una casa con todas las comodidades para él y su familia, pero tal parece que no la dejó en las mejores condiciones, ya que en redes sociales la modelo Regina Renata denunció las condiciones deplorables en las que quedó el inmueble.

¿Cuál fue la acusación sobre Fernando Gago?

La mujer agraviada explicó parte de lo que sucedió con el domicilio que tiene en la exclusiva colonia Puertas Las Lomas: “Para darles un resumen: Gago rentó mi casa, una propiedad valuada en 40 millones de pesos con una renta mensual de 170 mil pesos. Sin embargo, decidió abandonar la ciudad y entregar la casa antes de tiempo. Al recibirla, encontramos que estaba en condiciones deplorables”.

“Los sillones cubiertos de excremento de perro, el mármol de las mesas tallado, el tapiz arruinado por la orina de sus perros, los aires acondicionados retirados, la alberca con lama y el pasto descuidado. Era evidente que no se le había dado el mantenimiento adecuado”, fue parte de lo que publicó en redes sociales.

Esposa de Fernando Gago reacciona ante los señalamientos

Por su parte el comunicador argentino Juan Etchegoyen habló con la pareja de Gago, Verónica Laffite, quien negó las acusaciones de manera tajante asegurando que emprenderán acciones legales contra la dueña de la casa, pese a que en redes sociales circulan algunas imágenes al interior del domicilio.

“Ella decide salir a desmentir todo este disparate y lo hace de la siguiente manera. Me dice ‘Esta señora salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales’ eso es lo que me dice Verónica. No solamente afirma que todo esto es mentira sino que redobla la apuesta y asegura que ya le iniciaron acciones legales”, comentó Etchegoyen en declaraciones recogidas por el portal argentino minutouno.com.