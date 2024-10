La mala imagen que dejó Fernando Gago en México y en las Chivas de Guadalajara se ha replicado en su propio país donde algunos comunicadores tampoco coinciden en que las formas hayan sido las mejores para cumplir su sueño de dirigir a Boca Juniors a costa de dejar botado un trabajo que inició en el 2024.

La salida de Fernando Gago del Rebaño Sagrado ha tenido un impacto muy negativo para un entrenador joven con buenas cualidades que quedaron de lado por la manera en que salió de la Perla Tapatía, con tal de volver al equipo de sus amores, pero el fondo nada tiene que ver con la forma, ya que irse para aprovechar una nueva oportunidad nunca fue el verdadero problema.

Mariano Closs sepulta a Gago por dejar a Chivas

El famoso narrador argentino de ESPN, Mariano Closs se lanzó con todo sobre Gago al asegurar que en todo momento le mintió a los mexicanos: “Yo no hablé con nadie, dijo Gago en conferencia cuando ayer acá dijeron que ya habló con Paredes. espero no ver en enero que llegan los que se dicen si es así, ¿por qué dice eso? es sanata lo que dice, es folclore”.

Gago fue presentado con Boca Juniors. FOTO: IMAGO

“¿Qué cambia si los jugadores saben que llamó a Paredes y que quiere a Piovi? Hace 15 días o menos chamulló (mintió) a los mexicanos, ahora también acá. Flaco, manéjala distinto. Dijo que no habían hablado con él… dale, que no hayan hablado con Gago y sí con su abogado o su representante es haber hablado con él, no tienes que declarar así. O mienten los cronistas de Boca o miente Gago. Hay que asesorarlo en las declaraciones”, fue parte de lo que comentó en una emisión de la televisora estadounidense en Argentina.

Gago llegó a Boca afirmando que no lo contactaron el martes pasado

En su presentación como entrenador de Boca Juniors, Gago reveló que nunca tuvo contacto con directivos de los Xeneizes hasta el martes pasado, cuando llevaba tres semanas sonando fuerte para volver a su país, lo cual desató el malestar no solo de la prensa mexicana, también de la argentina que lo ve como un mentiroso.

“Me gustaría aclararlo. Se habló durante tres o cuatro semanas (que llegaría a Boca), pero recibí la llamada (de Riquelme) el martes pasado. El que me quiera creer, que me crea, el que no, tengo testigos que lo vieron y tengo el registro de llamada. Desde ahí, cuando uno lo ve porque los amigos preguntan si me llamaron, mi pregunta fue ‘¿si me llaman qué decisión tomo?’ y tomé la mejor decisión profesional, la tomé muy fácil, he leído y escuchado que muchos no me creen, pero tuve el llamado el martes pasado”, indicó Gago ya como entrenador de los Xeneizes.