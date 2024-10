Fernando Gago habló por primera vez acerca de su salida de Chivas de Guadalajara. El argentino fue presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors luego de una polémica salida del Rebaño Sagrado que incluyó reproches por parte del plantel debido a que, apenas desmintió un posible acuerdo con los Xeneizes, tomó maletas y se fugó a Argentina sin dar explicación alguna mientras el conjunto tapatío quedó acéfalo en pleno torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Pero ahora, en su presentación con Boca ante los medios de su país, El Pintita aprovechó los micrófonos y el no estar más en México para dar su versión de los hechos, al sostener esa versión que dijo a Telemundo antes del Clásico Tapatío, cuando garantizó que permanecería en la institución y no había hablado nada con Juan Román Riquelme, quien estuvo a su lado en la conferencia de presa.

Así fue como Fernando Gago aclaró su salida de Chivas

“Me gustaría aclararlo. Se habló durante tres o cuatro semanas (que llegaría a Boca), pero recibí la llamada (de Riquelme) el martes pasado. El que me quiera creer, que me crea, el que no, tengo testigos que lo vieron y tengo el registro de llamada. Desde ahí, cuando uno lo ve porque los amigos preguntan si me llamaron, mi pregunta fue ‘¿si me llaman qué decisión tomo?’ y tomé la mejor decisión profesional, la tomé muy fácil, he leído y escuchado que muchos no me creen, pero tuve el llamado el martes pasado”, afirmó ante la pregunta sobre su salida del Guadalajara.

Gago, tranquilo pese a las críticas por su polémica salida

La propia prensa argentina le recordó que en México fueron diversas voces las que lo tacharon de traidor o mercenario al no haber cumplido con su contrato, una falta de ética profesional que lo dejó muy mal parado en el país. No obstante, Gago aseguró estar en paz con la forma en que se dirigió y, por el contrario, reveló que el propio club rojiblanco fue el que estipuló la cláusula de rescisión que terminó por hacer efectiva para salir.

“Siempre estará la opinión y se dirán cosas. Estoy confiado y tranquilo porque actué de manera correcta. Hay situaciones que se quedan personalmente para mí y para el club, en Chivas, son cosas personales y no voy a estar hablando, pero actué de buena manera. Tenía una cláusula de rescisión que se hizo efectiva y que pidió el club cuando llegué. Pero ahora estoy en casa, emocionado y agradecido; estaré con mi mujer y mis hijos y vamos a disfrutar el día que estemos en la Bombonera”, comentó.

Comprometido a muerte con Boca Juniors

Finalmente, el ahora entrenador de 38 años de edad recordó al niño que con ilusión se unió a las inferiores de Boca Juniors y forjó su carrera hasta volar a Europa, donde triunfó con Real Madrid y AS Roma. Ahora, de vuelta en casa, como él mismo dijo un día antes en el aeropuerto a su llegada a Ezeiza, Fernando no puede evitar sonreír como nunca lo hizo en Verde Valle.

“Son muchas sensaciones, la parte emotiva, el recuerdo y las situaciones vividas en esta institución como jugador y ahora toca estar en otro lugar, me llaga en un buen momento y con ganas de lograr algo importante. Sí (es su sueño), desde que llegué en el año 96 mi idea era jugar en el equipo y a partir de eso fue mi deseo, luego empecé una nueva carrera y tengo la oportunidad de dirigir al club donde me crié, son otras situaciones pero implica tener capacidad, así que daré lo mejor de mí y que los futbolistas entiendan dónde están”, afirmó.

“Los sueños y la imaginación siempre están, desde el día que empecé a dirigir te pones metas y los sueños a veces no se cumplen, otros a corto o mediano plazo o ni te toca nunca, me siento en un momento personal bueno y se acomodó todo para que esté en esta silla hablando”, sentenció.