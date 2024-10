Chivas tuvo un fin de semana muy complicado debido a que no solo perdió contra Atlas por 3-2 en la jornada once del Apertura 2024. Previo al Clásico Tapatío, Fernando Gago fue noticia porque confirmó que se queda en Verde Valle. Miguel Gurwitz, periodista de Telemundo, fue el responsable de lograr esa respuesta y advirtió que sería un mentiroso si no cumple con su palabra.

El entrenador argentino está en boca de todos porque diferentes reportes indican que está al caer su salida del Guadalajara para ser el timonel del club que lo formó. Sin embargo, el técnico rojiblanco afirmó que no le llegó ninguna oferta y que no sabe de dónde surgió esta información.

“Lo voy a aclarar. Yo no tuve ninguna oferta. No tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno. No sé de dónde salen estas informaciones”, expresó Fernando Gago a Telemundo previo al duelo contra Atlas. Y agregó: “Todo puede pasar en el futbol. Hoy perdemos y perdemos cinco partidos y puede que no esté más acá. Puede que esté siete años acá. El hoy, siempre vivo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante. No sé por qué se instaló este rumor, pero es parte del futbol”.

Miguel Gurwitz advirtió a Fernando Gago

El encargado de lograr estas importantes declaraciones previo al Clásico Tapatío fue Miguel Gurwitz, periodista de Telemundo. En diálogos con Rebaño Pasión, resaltó que el argentino sería un mentiroso si no cumple con su palabra.

“Te respondo lo mismo que dije en la radio: ‘él aseguró que quedaba, de no hacerlo quedará como un mentiroso’”, declaró Gurwitz en referencia a si creía en la contundente respuesta que le dio Fernando Gago antes de la derrota de Chivas frente a Atlas por 3-2 en el Estadio Akron.

La acalorada conferencia de Fernando Gago post Clásico Tapatío

Tras la derrota del Guadalajara en el Estadio Akron, Fernando Gago mantuvo un caliente ida y vuelta con los periodistas. En conferencia de prensa declaró en más de una ocasión que no se va del Guadalajara y afirmó que él no puede hacer futurología cuando José María Garrido le consultó si podía garantizar su continuidad en el Rebaño Sagrado.

“A ver, me estás preguntando otra cosa. Yo tengo contrato. Pero, ¿cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente de por qué salió esa información?, si no hay nada”, expresó el argentino. Y añadió: “¿Cómo puedo asegurar algo del futuro? No se puede asegurar”.