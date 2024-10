Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, recibió la noche del sábado su respectiva interpelación en conferencia. Esto, después de la derrota 2-3 ante Atlas, en el Clásico Tapatío 250 por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Dos periodistas tapatíos cuestionaron al timonel sobre su incierto futuro y dio enigmáticas respuestas. Por ello fue comparado con un particular relato bíblico.

Los goles de Ricardo Marín (63′) y Roberto Alvarado (71′) maquillaron el revés del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron. Resultado que pasó a segundo plano en la conferencia de prensa, debido a los rumores que rodearon a Verde Valle en la semana con la salida del técnico. Una supuesta oferta tentadora de Boca Juniors generó revuelo en la Perla de Occidente por su posible partida. Por ello, José María Garrido y Jesús Bernal fueron directo al tema del momento.

El primero en cuestionar al entrenador fue José María Garrido, reportero de Claro Sports, quien sólo pidió una respuesta cerrada. Le exigió a Gago si “¿le puedes garantizar a la afición de Guadalajara que vas a seguir aquí?”. El técnico replicó que “a ver, me estás preguntando otra cosa. Yo tengo contrato. Pero, ¿cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente de por qué salió esa información?, si no hay nada“.

Chema Garrido le insistió: “pero, sí puedes asegurar que te vas a quedar, ¿sí o no?”. A lo que Gago explicó que “¿cómo puedo asegurar algo del futuro? No se puede asegurar“. Luego, advirtió: “pero, si yo tengo contrato acá“. El periodista tapatío reaccionó a la conferencia en su cuenta personal de la red social X y recordó un pasaje bíblico, aunque con otro personaje. “Ni Judas negó tantas veces a nuestro señor Jesucristo como Gago a su amado Boca“, refirió el comunicador, a quien luego corrigieron con la historia de Pedro.

Fernando Gago cerró su defensa ante la prensa tapatía

Fernando Gago, después de la intensa interpelación que tuvo de José María Garrido, pasó un par de preguntas antes de volver a defenderse. El director técnico del Guadalajara fue cuestionado ahora por Jesús Bernal, reportero de ESPN en la Perla de Occidente. El periodista comprendió que “entiendo esa parte que hablas del futuro. Pero, ¿serías capaz de dejar un proyecto tirado para ir a Boca Juniors, como en este caso?“.

La reacción del entrenador argentino a la consulta fue inmediato y en todo defensivo: “Pero, si no tengo nada, ¿qué quieres que te diga? No tengo nada, no tengo ni una oferta, no tengo nada. ¡No entiendo!“. Así, culminó la conferencia de prensa en el Estadio Akron, con respuestas enigmáticas de su futuro.