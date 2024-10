Chivas enfrenta a Atlas por la jornada once del Apertura 2024 de la Liga MX en el Estadio Akron. Por otro lado, previo al Clásico Tapatío, el Guadalajara confirmó lo que todo el Rebaño Sagrado quería saber sobre el futuro de Fernando Gago.

El equipo rojiblanco tiene una dura parada esta noche cuando enfrente a los rojinegros luego de haber perdido ante América en el Clásico Nacional. En medio de este juego, afirman que el equipo rojiblanco está cerca de perder a su entrenador debido a que Boca Juniors lo habría buscado para que sea su nuevo entrenador.

Luego de siete días con muchas especulaciones al respecto, Chivas rompió el silencio y confirmó lo que sucede hoy con el entrenador argentino. “Hay demasiadas voces en Argentina y con eco en México de un posible regreso de Fernando Gago a su país, interés de Boca. Pero en realidad no ha habido contacto ni de Boca con Fernando Gago, ni con el Club Deportivo Guadalajara”, declaró Fernando Giaccardi, responsable del área de comunicación de Chivas, en Amazon Prime.

Fernando Gago afirma que no se va de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Eso es lo que ha acontecido. La semana transcurrió tan natural y normal en Fernando Gago, enfocados en el Clásico de esta noche”. De esta manera, todo indica que hoy el argentino se queda en el banquillo rojiblanco.

Fernando Gago confirmó que se queda en Chivas

Previo al partido, Fernando Gago confirmó que se va a quedar con Chivas hasta que finalice su contrato. “Lo voy a aclarar. Yo no tuve ninguna oferta. No tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno. No sé de dónde salen estas informaciones”, señaló a Telemundo.

Y agregó: “Todo puede pasar en el futbol. Hoy perdemos y perdemos cinco partidos y puede que no esté más acá. Puede que esté siete años acá. El hoy, siempre vivo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante. No sé por qué se instaló esto este rumor, pero es parte del futbol”.