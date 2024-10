En minutos se vuelve a vivir una nueva edición del Clásico Tapatío cuando Chivas enfrente a Atlas por la jornada 11 del Apertura 2024. En medio de una semana con mucha polémica, Fernando Gago confirmó en entrevista que no se va del Guadalajara para dirigir a Boca Juniors.

Diferentes medios indicaron que esta noche el entrenador argentino toma sus cosas y se va para dirigir a Boca Juniors. Es más, algunos ya se animan a decir que el Guadalajara tendría todo acordado para que Gerardo Espinoza sea el nuevo entrenador del Rebaño Sagrado.

Previo al partido, Fernando Gago mantuvo diálogos con Telemundo y confirmó que el club que lo formó no se contactó para ser su nuevo entrenador. “Lo voy a aclarar. Yo no tuve ninguna oferta. No tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno. No sé de dónde salen estas informaciones”, expresó el timonel rojiblanco.

Fernando Gago confirmó que se queda en Chivas.

En la misma charla, el argentino afirmó que tuvo una semana muy tranquila y que fue especial porque era previo al juego contra Atlas. “Todo puede pasar en el futbol. Hoy perdemos y perdemos cinco partidos y puede que no esté más acá. Puede que esté siete años acá. El hoy, siempre vivo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante. No sé por qué se instaló esto este rumor, pero es parte del futbol”, cerró el argentino.

¿En qué canal se podrá ver Chivas vs. Atlas por el Apertura 2024?

Como decíamos, Chivas enfrenta a Atlas por la jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga MX en el Estadio Akron. El juego se podrá ver solamente en Amazon Prime desde las 19:05 del Centro de México.