Fernando Gago aclaró en la conferencia tras perder el Clásico Tapatío que no había sido contactado por Boca Juniors. El aún director técnico de las Chivas de Guadalajara se mantiene en el centro de la atención mediática por su posible partida del redil en esta Fecha FIFA. Un reporte desde Argentina reveló si el estratega estará o no en el Clásico Nacional del domingo en Houston.

El todavía entrenador del Rebaño Sagrado sorprendió a todo el entorno rojiblanco, así como a todo el mundo Boca con su declaración. Gago, ante los rumores que perfilan su regreso a Argentina, negó cualquier contacto con el alto mando xeneize para asumir su banquillo. Por lo que afirmó desde la Perla de Occidente, que “yo tengo contrato acá”.

Gago tiene contrato hasta diciembre en Guadalajara y en Boca están a la expectativa de poder resolver su salida lo antes posible. Frente a esto, surgieron novedades en Buenos Aires, con respecto al futuro del timonel. La versión de Diego Monroig, insider xeneize para ESPN, confirma que será el nuevo timonel del club argentino. Pero, advierte que su salida no va a ser en un periodo tan próximo como lo adelantan otras versiones.

El periodista no solamente reafirmó que Boca se contactó con Gago, sino que en los próximos días se daría una reunión entre ambas directivas. Todo para resolver la salida del técnico lo antes posible y con una promesa de pago, para cumplir con el compromiso de su cláusula contractual. Por ello, aclaró que “a esta altura, lo veo a Gago dirigiendo el próximo domingo a Chivas ante América en Houston. Las declaraciones parecieron lógicas en el club. Lo entendieron”. Así, que el estratega se despedirá de Chivas en Estados Unidos.

Fernando Gago y Juan Román Riquelme se reunirán de nuevo en Boca Juniors (Fotobaires)

Lo que dijo Fernando Gago sobre el interés de Boca

Fernando Gago, tanto en la previa del Clásico Tapatío como después, fue cuestionado sobre el interés de Boca Juniors y los rumores. El entrenador de las Chivas negó de manera rotunda cualquier contacto desde Argentina. Refirió que “no me contactó nadie. No sé de donde salió esa información“.

El estratega del Guadalajara reiteró que “no tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó algo muy fuerte y no ha pasado. Lo vuelvo a repetir, ni conmigo ni con mi entorno se han comunicado”. Así, argumentó que “yo tengo contrato. ¿Cómo vamos a hablar de futuro? ¿Por qué no hablamos mejor de cómo salió esa información si no hay nada? ¿Cómo puedo asegurar algo del futuro? Si yo tengo contrato acá. No tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No entiendo”.