En las Chivas de Guadalajara no hay certeza del momento en que se podrá conocer al nuevo entrenador para el resto del Torneo Apertura 2024, mientras Amaury Vergara y su familia esperan la propuesta de los dirigentes españoles quienes están enfocados en encontrar al elegido en el futbol del extranjero.

Ante ello, Arturo Ortega dirigió la primera práctica de esta semana el martes pasado con miras al partido del sábado contra Pachuca, donde la intención es sumar tres puntos muy valiosos que los mantengan con serias aspiraciones de clasificar de manera directa a la Liguilla entre los primeros seis lugares.

El nuevo problema de Chivas si se queda Arturo Ortega

Con las dudas entre toda la directiva de Chivas para tomar la determinación final sobre el nuevo técnico, todo apunta a que Ortega se quedará al menos para los dos siguientes partidos que se vienen en la campaña, ya que la próxima semana habrá fecha doble y esto complica que un nuevo timonel asuma la riendas para dos juegos en cuestión de tres días.

Ortega tuvo su debut contra América y peridó 2-0. Foto: Imago7

“Sigue el profe Ortega ahí, está dirigiendo y habrá que ver la decisión que se toma porque si dirige a Chivas tendrán que encontrarle un sustituto en el Tapatío, los dos son importantes, porque el Tapa no puede tirar su torneo por la borda, está en el segundo lugar general tratando de llegar de la mejor manera a la Liguilla. Es una decisión difícil y compleja, pero me parece que se están tardando demasiado”.

“El tema del tapado es que no conocemos nombres todavía, pero que están sonando desde Europa y la parte europea de la directiva quiere traer a alguien desde allá, que se identifique con ellos, que los respalde, que les dé confianza en el proyecto. Pero el que trajo el proyecto es Fernando Hierro y ya no está. O si de plano se va a quedar el profe Ortega salir y dar un comunicado de que se va a quedar, pero no comunican nada, hasta ahora no hay nada”, fue parte de lo que explicó Jesús Bernal de ESPN en su canal de Youtube.

¿Quién se quedaría en Tapatío?

Uno de los técnicos institucionales como lo es José Meléndez, campeón con la categoría Sub-23 hace unos meses, sería una de las opciones para asumir las riendas del Tapatío en caso de que se quede Arturo Ortega en el Rebaño, pero la realidad es que todo son especulaciones porque desde el departamento de comunicación del club todo es hermetismo.