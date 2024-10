Ricardo Marín anotó un golazo en la victoria 3-2 sobre Necaxa, que confirmó su gran momento en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El que además, ratifica una curiosa teoría que desclasificó su extécnico en Celaya: Francisco Ramírez. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, por alguna insospechada razón al 4K le cuesta marcar al inicio de cada semestre y se afila en la parte final. En esta ocasión, arrancó el supersticioso repunte desde la Jornada 10.

El extimonel de los Toros en la Liga de Expansión MX llevó al atacante hasta el título de goleo del Clausura 2023. Lo que hizo que el Rebaño Sagrado volteara a verlo y lo fichara para la Liga MX. Paco Ramírez vivió en primera persona cómo el ariete se destapaba en la segunda mitad del calendario. El 4K una vez más exhibe esta increíble mutación, que refrendó con la definición excelsa ante los Rayos.

Marín anotó 28 goles en los cuatro torneos que estuvo en su segunda etapa con Celaya. De ellos, solo tres los marcó antes de la Jornada 7. Convirtió hasta 25 tantos entre la octava y última fecha de la ronda regular de cada certamen. Los tres goles que colecciona el 4K en este Apertura 2024 los ha conseguido de la Jornada 10 hasta la fecha. ¿Con cuántos terminará la ronda regular?

Una publicación de la plataforma estadística Dataref México resaltó: “Los últimos 4 partidos de Ricardo Marín en Chivas“. En los que desprendió de manera ordenada sus aportes, con: “GOLAZO vs. Necaxa, ASISTENCIA vs. Pachuca, GOL vs. Atlas y GOL vs. Monterrey. INTRATABLE”. Así, se confirma el gran momento que atraviesa el 4K y que lo apunta a ser protagonista en esta etapa cumbre del calendario del Apertura 2024.

La curiosa racha goleadora de Ricardo Marín

Francisco Ramírez, extécnico de Celaya, confesó en una entrevista con Mediotiempo en 2023 la curiosa racha de Ricardo Marín. Recordó que “en un principio fue cuestionado, porque antes de la fecha siete algo increíble le pasaba. Nunca marcaba goles y me decía: ya va a venir la fecha siete. Él siempre me comentaba: en la fecha siete yo empiezo a hacer goles. Algo rarísimo, no sé por qué. Le pasó también en Chivas, pero después empezó a marcar en partidos importantes“.

El extimonel de los Toros reconoció que “yo lo tomaba de una manera irónica. Pero, era increíble que no marcara, salvo en uno que marcó un penalti. Es más, en otro erró un penalti antes de llegar a la fecha 7, algo increíble, porque es bueno para tirar penaltis. Pero hasta esos los estuvo errando en esos tiempos. No sé por qué se da, pero ya lo tomaba de una manera irónica y nos reíamos de esa situación. Porque después de la siete, empezaba a marcar de a dos por partido, a tal grado que terminaba siendo goleador“.

El marcador del gol cuatro mil para las Chivas en Liga MX, que le ganó su apodo del 4K, fue elogiado por su extécnico. Ramírez refirió que “se ve lo que le da a Chivas, no solo con goles. Me da mucho gusto, porque fue muy rápida su adaptación”. Añadió, que “no tengo ninguna duda que va a ser historia en Chivas con goles. Porque, si algo se le da a Ricardo es marcar goles”.