Chivas ha priorizado desde hace varios torneos la búsqueda de un centro delantero que le brinde garantías a la ofensiva; sin embargo, de todos los que ha contratado ninguno ha logrado satisfacer las necesidades de los rojiblancos desde Alan Pulido y el mismo José Juan Macías.

Es por eso que la directiva encabezada por Amaury Vergara ha invertido más de 14 millones de dólares en la contratación de delanteros desde otras instituciones como Oribe Peralta, Ángel Sepúlveda, Santiago Ormeño y hasta Daniel Ríos, pero ninguno ha sido la solución.

Curiosamente, el futbolista en el que se tenían menos expectativas y uno de los más económicos para contratar, Ricardo Marín, es el que está despuntando en el chiverío y se está consolidando con goles en el eje de ataque tapatío, principalmente por su doblete contra el Atlas.

Sin embargo, el comienzo de su ciclo en el Guadalajara fue complicado, debido a que colaboraba con sus compañeros, pero él no anotaba, por lo que la presión se fue incrementando semana a semana, logrando celebrar su primera diana en la jornada 7 contra Rayados, aunque fue insuficiente para evitar la derrota del Rebaño.

Por increíble que parezca, el exentrenador del chiverío, Paco Ramírez, adelantó con semanas de anticipación que la racha goleadora de Marín con los rojiblancos llegaría a partir de dicha fecha 7, ya que así lo hacía cuando lo dirigió en el Atlético Celaya.

“El profe Ramírez lo conoce bien, lo potenció y lo hizo campeón goleador. Yo le decía: ‘profe, me gustan los movimientos de Marín, pero no la mete’. Y el profe me decía: ‘gordo, espérate. Después de la fecha 7. En Celaya así era. Los dos torneos que estuvo conmigo así era, arrancaba flojo, flojo y después de la fecha 7, pim, pim, pim”, reveló David Medrano en un video.

¿Cuánto pagó Chivas por Ricardo Marín?

El mismo David Medrano reveló que las negociaciones entre los rojiblancos y los guanajuatenses fueron intensas, ya que los Toros querían 2 millones de dólares; sin embargo, Fernando Hierro logró acordar 800 mil dólares por la carta del atacante que hoy es el jugador de moda en el redil.

¿Cómo le fue a Ricardo Marín en el Atlético Celaya?

El ahora delantero del Guadalajara estuvo bajo la dirección técnica de Paco Ramírez durante solamente dos torneos, el Apertura 2022 y el Clausura 2023, en donde el atacante explotó y anotó 19 goles en el año futbolístico, ganando el Balón de Oro de la Liga de Expansión.