La épica reacción de Carlos Salcido al gol de Ricardo Marín: "No solo le den el Puskas..."

Uno de los considerados ídolos más recientes de las Chivas de Guadalajara es el inolvidable Carlos Salcido. El exdefensor tapatío no se pierde un partido del club de sus amores y más aún, después de la huida del cuerpo técnico de Fernando Gago. El Sasa reaccionó de manera desmedida ante el espectacular golazo que marcó Ricardo Marín en la victoria 3-2 sobre Necaxa en el Estadio Akron. Así, advirtió a todos, que “no solo le den el Puskas…“.

El espigado delantero apareció como titular en la alineación del interino Arturo Ortega para este encuentro contra los Rayos. Marín, apenas cinco minutos después del gol de Cade Cowell (50′) que rompió el celofán, se aventó una jugada magistral para aumentar la cuenta. El ariete atacó un centro de Yael Padilla desde la izquierda y sacó uno de los recursos “prohibidos”, cual pasos de baile, para definir de taco. Usó el talón de su pie izquierdo para desviar el pase e incrustarlo en la red hidrocálida.

Marín anotó la noche del martes apenas su tercer gol con el Guadalajara del Apertura 2024. A partir de la Jornada 10, el 4K le ha marcado a Rayados, Atlas y Necaxa, mientras que en Pachuca dio una asistencia. Su brillante definición ante los Rayos solo vino a confirmar que el ariete está en su mejor momento del torneo y Salcido lo reiteró con un épico mensaje.

El excapitán de Chivas apareció en su cuenta personal de la red social X para festejar de manera frenética la anotación de Marín. Salcido advirtió tras la anotación, que “no solo le den el Puskas” y acotó: “Denle vacaciones y que regrese en la liguilla“. Así, calificó la definición del 4K de forma épica, como un “Perro golazo“. El exdefensor rojiblanco le replicó a un chivahermano, que “pasarán muchos años para ver otro gol así“.

Ricardo Marín describió la jugada de su gol a Necaxa

El delantero del Guadalajara, minutos después de terminar el duelo con la victoria 3-2 sobre los Rayos, platicó con TV Azteca Jalisco. Ricardo Marín refirió sentirse: “Feliz por el equipo, que pudo sacar el resultado. Al principio empezamos un poco flojos y lo más importante es que pudimos sacar los tres puntos, que eran hoy importantísimos“.

Richie Marín, en cuanto a la jugada del gol, recordó que “(Yael) Padilla, cuando supo que iba a entrar, me dijo que cuando tuviera mano a mano por fuera iba a sacar ese espacio para mandar el centro. Entonces, la olí que iba a ir al primer palo, porque le pegó con la zurda y no es su pie hábil. Al final, me quedó un poco atrás y ese fue un recurso que pude sacar y gracias a Dios terminó en gol“.