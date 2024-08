Se formó en la inagotable cantera de Santos Laguna y en la Liguilla del Apertura 2023 llamó la atención de las Chivas de Guadalajara. Se unió como parte del proyecto de captación de talento en Fuerzas Básicas que dejó Fernando Hierro y tras su primer torneo, lo tiene claro. Con la playera rojiblanca lo único que vale en cada semestre “es quedar campeón“. Diego Martínez platicó en exclusiva con Rebaño Pasión y nos contó su historia hasta arribar al redil.

Diego Martínez Gutiérrez (Torreón, 7 de abril de 2004) es un portentoso atacante que se desempeña como extremo por ambas bandas. Es dueño de un envidiable perfil zurdo y antes de unirse al Rebaño Sagrado, ya había sido buscado por el Club América en 2022. Enfrentó a Pepe Meléndez y compañía en los Cuartos de Final, en el camino al título de la categoría Sub23 en ese Apertura 2023. Además, ya tiene ciclo con Selección México tanto en Sub17 como en Sub20. Ahora, sueña con ser campeón como rojiblanco.

Martínez debutó con el Guadalajara Sub23 en el Clausura 2024 y tras un torneo de adaptación tiene altas aspiraciones. Así, le confesó a Rebaño Pasión su conocimiento de la exigencia que hay en Verde Valle. Refirió que “obviamente, las expectativas siempre y más en un equipo como Chivas, pues es quedar campeón y hacer un papel muy protagónico en el torneo. Creo que esta no es la excepción”. El torreonense está claro que llegó al redil para ganar.

El hábil atacante reconoció que “en esta pretemporada hemos trabajado mucho en los aspectos que nos perjudicaron el torneo pasado. Los goles en los últimos minutos, en los últimos cinco minutos, creo que nos quitaron muchos puntos en ese aspecto. También en el balón parado creo que podemos mejorar mucho y en la marca. Entonces, son pequeñas cositas que el torneo pasado no estaban ahí y creo que en esta pretemporada las estuvimos trabajando para mejorarlas y siempre estar ahí arriba (en la tabla de posiciones)“.

Diego Martínez -derecha- llegó a Chivas en el Clausura 2024 (Diego Martínez)

Así empezó la carrera de Diego Martínez en Torreón

El polivalente atacante, de 20 años de edad, se abrió a platicar con Rebaño Pasión de su carrera desde su residencia en Verde Valle. El torreonense recordó que “yo empecé a jugar como la mayoría de nosotros. O sea, en la escuela, en el equipo del colegio y cuando cumplí 10 años, pues mi papá me dice que si yo quería formalizar más el tema del fútbol. Si quería entrar a la academia de Santos, que era pues allá en Torreón. Como a nuestra edad es lo más cerca de empezar esa carrera ya como profesionales”.

Martínez Gutiérrez advirtió que “entonces, tomé la decisión de entrar a la academia, que todavía no era Fuerzas Básicas como tal. Es una academia de niños que duraba seis meses y después de eso, yo ya con 11 años me hablan de Fuerzas Básicas de Santos que si quería hacer era un tipo pruebas o visorías. Iban a estar jugadores de otras academias y de las zonas cercanas. Pues fui, entrenamos dos o tres días y me quedé. A partir de ahí, pues comienza mi proceso en Fuerzas Básicas de Santos, que fue la Sub13, Sub14, Sub15, Sub17 y a mí ya no me toca la 18, porque yo subo a la Sub20“.

El delantero de la cantera del Guadalajara rememoró que con “16 años y me toca quedar campeón allá en Santos, en la Sub 20. La verdad, que en la Sub20 y Sub18 también con Chivas siempre había una rivalidad, porque generalmente pasábamos a Liguilla y nos tocaba enfrentarnos muchas veces. Entonces, a mis compañeros de ahorita ya los conocía muy bien de todos esos partidos“.

Diego Martínez enfrentó a Chivas en la Liguilla del Apertura 2023 que coronó Guadalajara (IMAGO7)

Cómo llegó Diego Martínez a la cantera de Chivas

El atacante torreonense comienza a revelar cómo llegó al redil. Refirió a Rebaño Pasión que “bueno, hace seis meses me llega la oferta de Chivas, era una propuesta“. Se sinceró al momento de confesar por qué la aceptó: “Primero, porque es Chivas y es el club más importante del país y después, ya platicando con los profes, los directivos, el proyecto se veía muy prometedor“.

Martínez, desde la residencia rojiblanca en Verde Valle, confesó que “desde que llegué, me recibieron muy bien mis compañeros, los profesores. Como dije, pues ya me conocían y yo a ellos también. Entonces, se hizo muy fácil la adaptación y creo que ahora, ya con un torneo de experiencia, este segundo va a tener muchas cosas interesantes“.

Los números de Diego Martínez en su primer torneo con Chivas

El ariete llegó a Verde Valle en el Clausura 2024 al redil y tuvo un complicado inicio. Tuvo participación en 13 de las 17 Jornadas de la ronda regular. De ellos, apenas apareció ocho veces como titular para sumar 567 minutos, menos de la mitad que acumulaba cada semestre en Torreón. Los tapatíos se quedaron fuera de la Liguilla en la última fecha del torneo.

El último año de Diego Martínez en la cantera de Santos Laguna disputó el Clausura 2023 con la Sub20 y el Apertura 2023 con la Sub23. Ese año coleccionó 38 partidos, todos como titular, en los que totalizó 2,843 minutos. Aportó tres goles a la causa de los Guerreros entre ronda regular y Liguilla.