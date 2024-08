Fernando Gago intentó minimizar el fracaso de las Chivas de Guadalajara en la Leagues Cup 2024 y marcó un punto de inflexión. Después de 15 días, los rojiblancos preparan su regreso a la acción del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Rebaño Pasión reunió a los principales insiders rojiblancos: Jesús Bernal, Rodrigo Camacho, Erick López y Omar Villa Villa. Los cuatro fantásticos de la información del chiverío calificaron la gestión del entrenador argentino previo a la reanudación del calendario.

La desafortunada declaración del director técnico del Rebaño Sagrado lo dejó en el ojo del huracán mediático. Desde ese 4 de agosto, muy poca información surge en Verde Valle y la vuelta a la acción se dará 20 días más tarde, con un épico reencuentro con su extécnico. Los rojiblancos visitan a Tigres UANL en el Volcán, con Veljko Paunovic en el banquillo. Por ello, consultamos a los reporteros más influyentes entre los chivahermanos.

Bernal, Camacho, López y Villa Villa coincidieron en marcar la eliminación en la Leagues Cup 2024 como un antes y un después. Pero, cada uno le otorgó una calificación diferente al estratega argentino. Aunque, todos reiteraron que no vaticinan una salida intempestiva del banquillo antes del término de este Apertura 2024, que se reanuda el fin de semana.

Erick López reprueba en ofensiva a Fernando Gago

Erick López, insider rojiblanco de la cadena TUDN, se limitó a calificarla, como “buena a secas“. Y amplió: “Me parece que sus números son buenos. Su estilo de juego, su forma de plantear los partidos, me parece que es una propuesta muy interesante. Defensivamente, yo creo que le tendría que dar un 9.5 cercano al 10. Pero, creo que le ha faltado en el tema de poder ofensivo, de contundencia y muchas veces en el manejo de los partidos, ya una vez que cambian las circunstancias. Es decir, cambiar ya sobre la marcha, recuperar un partido sobre la marcha. Creo que esos son detalles que todavía han marcado a Fernando Gago y que le han traído también sus refuerzos. El torneo pasado y este llegaron algunos jugadores y todavía le hace falta potencializar algunos de ellos, principalmente a Javier Chicharito Hernández“.

Erick López estuvo presente en California para la Leagues Cup 2024

Chivas no dio ese siguiente paso para Rodrigo Camacho

El recordado insider de FOX Sports en Verde Valle y actualmente en Estados Unidos, analizó la gestión del entrenador de Chivas. Rodrigo Camacho reconoció a Rebaño Pasión que “yo esperaba que la Leagues Cup sirviera como una especie de reflejo de lo que para mí había sido la llegada de Fernando Gago. Algo que quizás no se tradujo en números, pero creo que en el mediano plazo podría significar una mejora respecto a lo que habíamos visto con Pauno. Sobre todo por la utilización de algunos jugadores, como Erick Gutiérrez, por ejemplo, que no tuvo tanto protagonismo con Paunovic y que de cierta manera, pues es un jugador que se ha vuelto muy importante para el equipo“.

Camacho, uno de los periodistas más queridos en redes sociales por los aficionados rojiblancos, prosiguió su argumentación. Refirió que “yo esperaba que esa fuera la demostración de que justamente se había dado un salto de calidad. Desgraciadamente para el equipo no se dio así y pareciera que Chivas sigue estancado en ese sentido. Como que no ha terminado de dar otro paso, al menos de manera tangible. Porque, creo que lo que le vimos al equipo de Gago en el semestre pasado, sus picos altos, fueron muy buenos. Siempre competitivo“.

El excorresponsal de FOX Sports, ahora residenciado en Denver, agregó que “no tendría que ser yo el que tuviera que defenderlo (a Gago). Pero mucha gente, por ejemplo, le achaca la eliminación en la Concachampions y la ida, no quiere decir que fue un accidente como tal. Porque, hay cosas que tú las debes trabajar y las debes hacer, pero es un resultado de cierta manera condicionante por una expulsión, por cómo caen los goles, creo yo. Por cómo cae ese 3-0, etcétera. Yo creo que en general el trabajo de Fernando Gago ha sido bueno“. También a secas, así lo calificó el Licenciado Rodrigo Camacho.

El joven insider, uno de los mejores considerados entre los chivahermanos en redes sociales, se mantiene unido al Rebaño en su canal de youtube. Así, que completó su análisis al considerar que “justamente llegó al punto en el que yo esperaba que diera esos pasos, que yo imaginaba iba a confirmar que había sido un salto de calidad y siento que se está quedando corto en ese sentido. Creo que no está por esa línea ascendente que yo le llegué a ver al equipo. Ya para mí esa línea está, o sea, si no hacia abajo, por lo menos si está estancada. Entonces, seguiría diciendo que para mí ha sido una buena gestión, pero ahora pues completamente buena a secas. Tampoco algo que haya que presumir, ni mucho menos“.

Rodrigo Camacho logró en poco tiempo ganarse la confianza de la afición chivahermana

Villa Villa consideró que ya hay presión a Fernando Gago

Omar Villarreal Villalbazo, más conocido como Villa Villa en TV Azteca, es otro de los favoritos de la afición chivahermana. Su presencia en la señal abierta es agradecida por el chiverío y por ende, no dudó en ofrecer su calificación. El insider rojiblanco advirtió que “yo creo que evidentemente hay molestia entre la afición de Chivas por haber quedado eliminado de la Leagues Cup. Además, Fernando (Gago) pues ya trae arrastrando la eliminación con América en la Concachampions y también la eliminación con América en la Liguilla, en las semifinales del torneo (Clausura 2024). Esto, pues le genera presión al entrenador argentino“.

El corresponsal de Azteca Deportes en el Estadio Akron refirió sobre esa presión, que “es evidente. Porque, la gente de Chivas ya está ávida y los aficionados queremos ganar ya algo, porque va mucho tiempo. Ya van seis años y contamos la Concachampions como el último trofeo que levantó Chivas. Entonces bueno, pues la presión se va acumulando para Fernando Gago. Pero bueno, a lo mejor puede ser un caso similar al que le ocurrió a Matías Almeyda en su momento, no. Sabemos que Matías antes de conseguir los títulos, pues sufrió dos eliminaciones muy dolorosas contra América, también en la liguilla y lo supieron aguantar, lo llevaron, lo respaldaron y después, vinieron los resultados“.

Villa Villa, luego de ese análisis, ofreció su calificación al determinar que “en términos generales, si pudiéramos ponerle una calificación a Fernando Gago sería tal vez 6.5 o 7, no. Hasta el momento, porque logró clasificar al equipo de forma directa a la Liguilla del torneo pasado, llegó a una semifinal. Me parece que respecto al plantel que tiene Chivas y el resultado de llegar a una semifinal, pues si me parece que cumple con más o menos lo que está pensado el plantel que tiene actualmente hoy Chivas. Entonces, creo que en ese sentido va de acuerdo al plantel y al resultado que se obtiene. Ojalá que que la cosa para él vaya mejor después de la Leagues Cup. Me parece que es un técnico al que hay que mantenerle el proceso”.

Omar Villa Villa se mantiene como uno de los insiders más confiables en Chivas

A Jesús Bernal le dejó un mal sabor la Leagues Cup de Gago

El periodista de la cadena ESPN atendió a Rebaño Pasión desde su auto a la salida de Verde Valle para ofrecer su análisis del técnico del Guadalajara. Bernal advirtió que “yo creería que hasta antes de la Leagues Cup había hecho más de lo que estaba presupuestado que hiciera, no. O sea, haber metido a ese equipo a semifinales, para mí fue más de lo que se pudiera presupuestar. Muchos dirán: pero Pauno los metió a una final. Sí, pero ese plantel no está dentro de los primeros cuatro, para pensar que Chivas es para ser semifinalista. Liguilla, sí. La Liguilla es de cajón, pero ya los primeros cuatro están reservados para América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul, está clarísimo“.

Bernal, quien también posee una buena aceptación entre los chivahermanos por su canal de Youtube, prosiguió. Señaló que “a mí en la Leagues Cup me dejó un mal sabor, porque entiendo esta parte que el equipo generó mucho, pateó 20 veces a portería contra el Galaxy y al San José. En el segundo tiempo le puso un baile e hizo goles. ¿Pudo haber hecho más? Sí, pero a mí lo que me deja inconforme con Gago es cómo es posible que un equipo que fue muy sólido en mitad del torneo pasado y que eso le ayudó para meterse a la liguilla, cuando parecía que todo estaba perdido, hoy en día se convirtió en un equipo que todo mundo le mete gol. Xolos le hizo cuatro, San José le hizo uno, Galaxy le hizo dos”.

El corresponsal en Verde Valle para el polémico programa Futbol Picante, indicó que “a mí ahí es donde me ha quedado a deber un poco. Yo a estas alturas le pondría un siete (de 10) en la gestión que ha tenido, regular. O sea, lo bueno que había hecho. para mí se perdió un poco con Leagues Cup. Habrá que esperar a ver cómo termina para dar ya una evaluación después del año”.