La nueva comisión deportiva de las Chivas de Guadalajara, que heredó las funciones y el proyecto de Fernando Hierro, sufrió un revés. Los rojiblancos no lograron convencer al delantero Jordi Cortizo tras una extensa negociación con Monterrey. Por ello, el periodista Erick López le exigió a la directiva tapatía que le aclare a su afición ¿cuál es la apuesta con los refuerzos?

El alto mando deportivo del Rebaño Sagrado contrató a Omar Govea, Daniel Aguirre y el juvenil Fidel Barajas en este mercado de pases. La ausencia de un refuerzo estelar, como ocurrió antes con Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez causó malestar en el seno del chiverío. Por ello, el insider rojiblanco de la cadena TUDN no perdió la ocasión para cuestionar a la institución tapatía.

Erick López, durante el episodio del miércoles del programa Los Insiders, soltó su descargo contra la directiva de Chivas. Refirió que “creo que ya el esfuerzo se hizo. Se hizo el intento de ir por Jordi Cortizo, que era el jugador al que el Guadalajara siempre pretendió, con mayor intensidad. Preguntó con algunos otros casos, pero la realidad es con quien hubo ese acercamiento, esas propuestas, estira y afloje fue con Jordi Cortizo y bueno, ya incluso lo dejó claro en un podcast que no va a salir de los Rayados de Monterrey“.

El comunicador de TUDN confirmó que “luce muy complicado el escenario para que llegue otro futbolista” al plantel de Chivas. Por lo que se descargó: “Yo creo que la directiva del Guadalajara le tendría que decir a su afición, que están apostando por un proyecto de jóvenes a futuro. Porque, sino la afición no va a entender, por qué en cada mercado de fichajes (no llegan tantas figuras)”.

El análisis de Erick López con la molestia de la afición de Chivas

El corresponsal de TUDN en la Perla de Occidente también reflejó la molestia de una confundida afición rojiblanca. Consideró que “creo que el aficionado no tiene claro, que su directiva está apostando por jóvenes como: (Fidel) Barajas, de 18 años; Cade Cowell, 20 años, ambos mexico-americanos. Entonces, que le digan a su afición que hoy la apuesta es ir por otro tipo de mexicanos de un nivel económico menor. Porque sino, el aficionado va a seguir esperando a Luis Romo, Erick Sánchez y no van a llegar, lamentablemente, eso hay que decirlo. Hoy, el Guadalajara no está apostando por la cartera, está apostando por un proyecto a futuro“.

Las bajas de Chivas en el Apertura 2024

Guadalajara maneja algunas ofertas en este mercado de pases del Apertura 2024, pero ya concretó todas las bajas esperadas. Se trataría del defensor Jesús Orozco Chiquete (Anderlecht de Bélgica) e Isaác Brizuela (Puebla).

Las cuatro salidas confirmadas en Chivas son: los delanteros Ronaldo Cisneros (Querétaro) y José Juan Macías (Santos Laguna), el mediocampista Eduardo Torres (Mazatlán) y el portero Miguel Jiménez (Puebla). La partida del arquero benefició la promoción del canterano Eduardo García. Mientras que la zona media se potenció con Omar Govea. El ataque también se renovó con más oportunidades para Armando González y la llegada de Fidel Barajas.