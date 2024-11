Las Chivas se quedaron sin participar de la Fiesta Grande del futbol mexicano , la cual dio inicio este miércoles por la noche con las victorias de América y Tijuana, sobre Toluca y Cruz Azul, respectivamente. Este último, la Máquina Cementera, venía de ser líder con récord de puntos en la fase regular, pero no pudo ante los Xolos de Tijuana.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio se hicieron fuertes en el Estadio Caliente, donde le propinaron a Cruz Azul un 3-0 que puede resultar decisivo de cara al partido de vuelta. El segundo gol de los Xolos fue obra de Efraín Álvarez, extremo de 22 años que ya lleva cuatro goles y cuatro asistencias en el Apertura 2024.

Chivas lo buscó, pero Efraín Álvarez era un fichaje costoso

Si bien Tijuana puede disfrutar por el buen rendimiento que tiene su extremo, las Chivas lo vieron incluso mucho antes, pues lo tuvieron en carpeta en los años 2021 y 2022. Por aquel entonces, Efraín Álvarez se consolidaba en Los Angeles Galaxy y era considerado un valor importante, por lo que económicamente no era sencillo para el Rebaño concretar su fichaje.

Incluso, tras enfrentarse al Rebaño en 2022 por la Leagues Cup, Álvarez intercambió playera con el defensor Luis Olivas y hasta tuvo que responder sobre si le gustaría ser transferido a Chivas: “Yo estoy contento en el Galaxy y no sé si están hablando algo entre ellos y si me toca ir allá, contento, y si me toca quedarme, también. Claro que me gustaría (ir a la Liga MX) pero tengo contrato y lo estoy cumpliendo”.

Efraín Álvarez: ¿Reemplazo o complemento del Piojo Alvarado?

Otro factor a tener en cuenta es que a primera vista, el juego de Efraín Álvarez guarda similitudes con el de Roberto Alvarado. Ambos zurdos, jugando habitualmente a perfil cambiado para poder recortar hacia adentro; veloces, regateadores, punzantes.

¿Será que el de Tijuana podría ser un buen reemplazo del Piojo si se marcha en próximos torneos? ¿O son talentos complementarios? Tijuana pagó unos dos millones de dólares por Efraín Álvarez, pero ahora el futbolista está valorado en 4,5 millones , según el sitio especializado Transfermarkt.

El gol de Efraín Álvarez a Cruz Azul