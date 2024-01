La sorpresa del pasado miércoles se dio cuando se informó que en el Club Guadalajara incorporarán de nuevo al juvenil Zinedine Sidane, quien jugó algunos meses en los Petroleros de Salamanca de la Liga Premier, es decir, la Tercera Division profesional de México.

Fue justamente el conjunto petrolero el que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, dejando claro que fue un honor haber contado con el talento del mediocampista de 17 años de quien se hablan muy buenas cosas y por ello la dirigencia del Rebaño Sagrado decidió integrarlo a sus filas nuevamente.

“@chivas se sigue armando: @zizun__q mediocampista de Halcones, se vestirá de rojiblanco. El “Mago”, quien causara sensación en la Liga Premier no solo por su nombre, sino también por su futbol, llegará al equipo más querido de México donde buscará cumplir su sueño de debutar en primera división. ¡Mucho éxito, Zinedine!”, fue lo que publicó el equipo de los Halcones en su cuenta de Instagram.

El joven volante ofensivo ha causado sensación, primero por su nombre como el astro francés Zinedine Zidane, que solamente tiene un cambio en la segunda Z y después por sus grandes condiciones dentro de la cancha que le han valido el apodo del “Mago”, por tal motivo buscará ganarse un lugar dentro de Chivas.

¿Quién es Zinedine Sidane? La nueva joya de Chivas

Zinedine nació el 28 de noviembre del 2006 y el nombre se le ocurrió a su padre, quien es un gran admirador del exjugador francés, quien también fuera entrenador del Real Madrid: “Fue mi papá, por qué admiraba mucho a ese jugador; desde que tengo memoria cuando me preguntan sobre mi nombre no me creen, por lo que les tengo que mostrar una identificación y pues como es de suponer, mucha carrilla sobre él”, reveló hace unos meses para el portal AS México.

Zidane buscará un lugar con las Chivas. Foto: Instagram

El Sidane mexicano reveló que al igual que su padre, también es admirador de Zizou y del conjunto merengue, por lo que lamenta no haberlo visto jugar porque su corta edad no se lo permitió: “Yo creo que mi jugador favorito es igual Zinedine Zidane y mi equipo favorito de Europa es el Real Madrid, no me tocó verlo jugar, pues estaba muy pequeño, pero claro que al crecer y querer entender el por qué de la admiración por mi nombre no tuve de otra más que meterme a ver videos de él y pues bueno ¿quién no queda fascinado con su calidad y la clase con la que jugaba?”.

No tiene una presión extra llevar el nombre de Zidane

Para el futbolista mexicano no representa ninguna presión extra tener el nombre de una de las máximas figuras de la historia del balompié, al contrario, lo ve como una ventaja: “No hay presión ya que tengo muy claro dónde estoy parado, así como de las cualidades y áreas de oportunidad que tengo como jugador. Pongámonos serios, Zinedine, el campeón del Mundo, no tiene comparación. Lo que sí te puedo decir es que me ha traído muchas buenas amistades y personas por el simple hecho de llevar ese nombre, pues ya les sacaste una sonrisa o carcajada con solo decirlo jaja”, explicó en la charla.