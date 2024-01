Últimas noticias de Chivas HOY 10 de enero: No llegaría solo Chicarito; la felicidad de Amaury

Las Chivas de Guadalajara buscarán abrir la campaña con el pie derecho cuando se midan a Santos Laguna en un duelo que será complicado por el debut de Fernando Gago en el banquillo rojiblanco, apenas con tres semanas de trabajo al frente de su nueva escuadra. Rebaño Pasión te presenta las noticias del día.

El Rebaño Sagrado sigue con sus últimos entrenamientos antes de marcar una nueva era de manera oficial cuando le hagan los honores a los laguneros en el primer encuentro oficial dentro del Clausura 2024 para el estratega argentino, quien alternó sus alineaciones en sus partidos de preparación contra La Paz y Celaya.

La buena noticia en Chivas es que está muy cerca el regreso de Javier Hernández a la Perla Tapatía en lo que será el fichaje más importante del mercado de pases en el futbol nacional, después de su larga trayectoria en Europa no solo con Manchester United también con el Bayer Leverkusen y el Real Madrid.

Chicharito y Cowell no llegarán solos

Los atacante Javier Hernández y Cade Cowell no llegarían solo a las Chivas en este Clausura 2024, debido a que el conjunto rojiblanco no ha terminado con las contrataciones y algunas versiones indican que no se descarta una probable negociación con Rodolfo Pizarro, así lo dio a conocer la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Chicharito y Cowell serán presentados en breve con Chivas. Foto: Especial

Reaparece Wacho Jiménez en redes sociales

El guardameta del Rebaño ha sido relegado hasta una tercera plaza en la portería de Guadalajara, por lo cual apunta a quedarse fuera de la convocatoria para el partido contra Santos Laguna del sábado. Ante ello, Miguel Jiménez reapareció en redes sociales con dos publicaciones destacadas, una para felicitar a Ronaldo Cisneros por su cumpleaños el lunes pasado y otra en uno de los entrenamientos del martes.

¿Cuándo debutará Chicharito en el Clausura 2024?

Chicharito sigue con sus trabajos de rehabilitación para volver a su mejor estado físico luego de la ruptura de ligamentos de la rodilla derecha, por lo cual se espera que al final de enero esté totalmente listo para ser considerado por el entrenador Fernando Gago. Por lo cual su presentación con Chivas se daría en la Jornada 5 cuando se midan al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras.

Chicharito sigue con sus trabajos de rehabilitación. Foto: Imago7

La felicidad de Amaury Vergara por el fichaje de Chicharito

El dueño de los rojiblancos se reunió con el agente de Javier Hernández, Lorenzo Román la noche del martes y al salir del lugar no dio declaraciones pero su elocuente sonrisa lo dijo todo. Al conducir su vehículo el empresario no quiso responder las preguntas del reportero de TUDN, pero su rostro de felicidad no lo pudo ocular.