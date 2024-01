En el Club Guadalajara tienen muy claro que el único objetivo para el Torneo Clausura 2024 es conformar una plantilla competitiva que pueda poner en lo más alto al conjunto rojiblanco que vivirá una nueva era con Fernando Gago como entrenador y el segundo proyecto de Fernando Hierro como director deportivo, luego de la salida de Veljko Paunović.

De un momento a otro se empezó a hablar mucho sobre la contratación de Javier Chicharito Hernández como el fichaje bomba de este mercado de pases y el mismo atacante ya explicó en su cuenta de Twitch cómo van las negociaciones y en qué momento se podría hacer oficial el regreso al equipo de sus amores.

Por tal motivo la mayoría de los chivahermanos están ilusionados con tener una segunda etapa de Chicharito con el Rebaño Sagrado de donde se fue en el 2010 con destino al Manchester United para empezar con su exitosa trayectoria en el futbol de Europa que vio sus mejores momentos con los Red Devils y el Bayer Leverkusen, aunque también mostró su talento en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo.

Es cuestión de horas para que se anuncie el fichaje del artillero mexicano que también llegará a la Perla Tapatía como el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana y como un referente del futbol mexicano incuestionable al menos en los últimos 12 años, por lo que su arribo al equipo que lo vio nacer como futbolista no es cosa menor.

¿Fernando Gago pidió el fichaje de Chicharito?

Ahora bien, la pregunta que muchos se han hecho en días recientes tal parece que ya tiene una respuesta y ésta podría no ser la esperada, pues el estratega Fernando Gago quedó sumergido en todo este momento mediático donde la preparación para debutar en el Clausura 2024 contra Santos Laguna se ha visto empañada por el nombre de Javier Hernández.

Gago se prepara para el debut de Chivas en la campaña. Foto: @Chivas

“Con esto te respondo la pregunta que muchos se hacían: ¿Fue pedido por la parte deportiva? No. ¿Fue iniciativa del dueño? Sí, totalmente. ¿Le servirá al Guadalajara? Dependen para qué: para los goles se ve muy complejo, pues no termina de salir de la lesión el delantero de 35 años; pero para vender abonos, boletos y playeras, además de hacer otros negocios comerciales, ¡por supuesto! El Chicharito ahí se pinta solo para lograrlo”, fue algo de que publicó el Francotirador en el diario Récord.

Depende de Gago que Chicharito recupere su mejor versión

Con la llegada de Hernández Balcázar lesionado sobre el final de su rehabilitación para volver a las canchas después de una lesión en la rodilla que sufrió en junio pasado, se perderá al menos cuatro duelos del Clausura 2024, por lo que Gago tendrá que llevarlo de menos a más para que se pueda observar parte de la mejor versión del goleador, algo que tanta falta le ha hecho al Rebaño en años recientes.