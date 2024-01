Cuando todo estaba listo para que Alexis Vega le dijera adiós a las Chivas de Guadalajara y al menos dejara una suma económica tras su partida a Cruz Azul, el delantero le hizo muchas peticiones a la dirigencia del cuadro capitalino que terminaron por echar atrás la negociación y dejando a los rojiblancos como la parte más afectada.

Con la negativa del Gru para marcharse a La Máquina, la decisión del Rebaño Sagrado está cantada y por ello el futbolista no ha visto actividad durante los partidos amistosos que sostuvieron previo al debut en el Torneo Clausura 2024 que será el siguiente sábado frente a Santos Laguna.

En este sentido, luce muy complicado que tome parte en el cuadro estelar de Fernando Gago en un partido que marcará el inicio de una nueva era en Chivas bajo el mando del timonel argentino, quien tendrá la difícil misión de al menos poder emular lo que hizo Veljko Paunović en el banquillo, quien en un año llegó a una Final y a unos Cuartos de Final.

Para Gago el tiempo es el arma que tiene en contra porque apenas tuvo tres semanas para preparar el arranque del certamen con poco conocimiento del futbol mexicano y solo dos juegos amistosos contra La Paz y Celaya, dos de los peores equipos de la Liga de Expansion, ya que el juego contra la UdeG fue cancelado a petición del propio estratega rojiblanco.

¿Qué es el Pacto de Caballeros y por qué afectará a Alexis Vega?

La situación que vive Guadalajara con Alexis Vega deja a la dirigencia comandada por Amaury Vergara con muy poco margen de maniobra, ya que el reglamento de FIFA ha sido muy claro al señalar que ningún jugador registrado con el primer equipo puede ser separado de la plantilla a menos que le liquiden el resto de su contrato, en el caso del Gru, concluye en el verano del 2024.

Vega no jugará en esta campaña, al menos en los primeros partidos. Foto: Imago7

Con su decisión de no aceptar su fichaje a Cruz Azul, el Pacto de Caballeros entraría en vigor en el Rebaño, dejando sin jugar a Vega aunque entrene con sus compañeros, pero a su vez tampoco será fichado por algún club mexicano, por el momento, debido a la grave afectación económica que ha representando para el hijo de Jorge Vergara, quien se quedaría sin un solo peso en el bolsillo si el atacante espera hasta el final de su acuerdo laboral para irse.

Vega se perdería la Copa América 2024

Ante la nula actividad que se planea para Alexis Vega tampoco sería considerado por Jaime Lozano en el Tricolor: “Si no se llega a un acuerdo en el que Chivas tenga un beneficio después de tenerlo como el jugador mejor pagado del plantel, Alexis Vega no va a jugar en todo el torneo. Una pena que la mala asesoría y todo el mal entorno del jugador esté truncando su carrera de esta manera. Seis meses de inactividad para cualquier jugador pesan mucho y más cuando eso le afectará también en la Selección Mexicana porque con eso también le diría adiós a la Copa América 2024”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.