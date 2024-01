Alexis Vega pone a temblar a Chivas por no haber firmado con Cruz Azul en Clausura 2024

En el Club Guadalajara está claro que el tema de Alexis Vega tiene desesperados a los directivos porque el tiempo pasa y no logran acomodarlo en ningún otro club como era la intención hace unos días, justo cuando Cruz Azul lanzó una oferta que finalmente el delantero no aceptó.

Esto no solamente ha afectado los intereses económicos del Rebaño Sagrado al no poder desprenderse de un futbolista que a todas luces ya no le interesa mantener en la plantilla al dueño Amaury Vergara, también a nivel deportivo luce muy lejos de lo que pretende el entrenador Fernando Gago.

En este sentido, el Gru no quiso aceptar el ofrecimiento de Cruz Azul que había llegado a un acuerdo con Chivas para quedarse con el delantero, pero por algunas cláusulas que intentaban implementar en el nuevo contrato del futbolista es que no lograron cerrar la transferencia.

Al respecto, incluso el exjugador Emanuel Villa se enfrascó en una acalorada discusión en la cuenta de X justo cuando el ahora analista de TUDN cuestionó la posible contratación de Vega al argumentar que la indisciplina era un problema constante en el jugador, quien no se quedó callado y le respondió al Tito en la misma red social.

Vega pone a temblar a Chivas

Con esta negociación frustrada el único que sale perdiendo es Guadalajara debido a que el Gru ya está en la posibilidad de negociar un precontrato con el equipo que mejor le convenga, pues su acuerdo expira en el verano de este año y justamente es la situación que podría dejar con las manos vacías a Amaury Vergara.

Alexis Vega se quiere ir gratis al finalizar su contrato. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Y es que si Vega no es vendido en los siguientes días podría permanecer este Clausura 2024 en la escuadra rojiblanca con la finalidad de irse gratis, lo cual sería una de las estrategias que no descarta la empresa que lo representa, con lo cual se perdería toda la inversión que han hecho en el atacante que es de alrededor de 11 millones de dólares entre lo que pagaron a Toluca por su carta en 2018 y sus exorbitantes sueldos.

Chivas tiene un acuerdo con Chicharito

La información que ha trascendido en los últimos días es que Javier Hernández ya tiene un acuerdo con el Rebaño para ser el fichaje bomba del mercado de verano, pero hasta el momento no se ha hecho oficial. En ESPN se dio a conocer que Amaury Vergara directamente fue quien convenció a Chicharito de regresar al equipo que lo vio nacer como futbolista.