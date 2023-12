El futuro de Alexis a Vega dentro de las Chivas de Guadalajara parece cada vez más lejano, ya que son solo detalles los que alejan al atacante de Cruz Azul para que se una a sus filas en breve dejando atrás casi cinco años en el equipo más importante del país, donde siempre quedó a deber.

En este sentido, La Máquina lo recibe con los brazos abiertos porque por todos es sabido que el equipo capitalino era al que siempre apoyó el Gru cuando era niño y con esto prácticamente estaría cumpliendo uno de sus sueños, aunque no a todos les ha caído muy bien la noticia.

Entre los fans siempre se han mostrado contentos de tener a uno de los mejores futbolistas mexicanos en sus filas, con todo y que en Chivas no rindió como se esperaba, pero confían en que su mejor versión llegará tarde o temprano con un proyecto muy distinto a lo que vivió en el Rebaño Sagrado.

Hay unos temas económicos que han detenido el fichaje de manera momentánea, pero el periodista David Medrano afirmó que están muy cerca de arreglarse, sobretodo entre los celestes y el Gru, ya que los rojiblancos solo esperan que todo quede cuanto antes para hacer oficial la salida de uno de sus últimos dolores de cabeza.

Tito Villa arremete contra Alexis Vega y lo llama sobrevalorado

En este sentido, un exjugador de Cruz Azul, Emanuel el Tito Villa no pudo ocultar sus dudas acerca de lo que puede aportar Vega a La Máquina justo en un momento donde se está conformando un nuevo proyecto de la mano del estratega Martín Anselmi y del director deportivo, Iván Alonso.

Vega siempre quedó a deber en Chivas. Foto: Imago7/Sandra Bautista

“Es uno de los futbolistas más sobrevalorados que tiene la Liga y soy sincero con lo que digo. Es un buen futbolista, tiene condiciones, de eso no hay duda. Me gustaría que él pudiera transferir al terreno de juego todo ese peligro que genera”, fue parte de lo que comentó Villa en entrevista para el canal de Youtube Caliente TV.

Pide Villa que no contagie a Antuna con sus indisciplinas

El Tito espera que el comportamiento de Vega sea el adecuado para la escuadra celeste y que no caiga en indisciplinas como en Guadalajara: “Yo entiendo que la apuesta sea el poder recuperarlo porque hace rato que lo quieran recuperar y ojalá pueda. Si es que llega ojalá pueda Anselmi, Iván Alonso, lo único que pido es que no me contagie a Antuna en las indisciplinas. Que no llegue a mover el avispero”.