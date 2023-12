En las Chivas de Guadalajara tan importante es contratar caras nuevas como desprenderse de algunos futbolistas que no entran en planes para el Torneo Clausura 2024, donde el objetivo es que Fernando Gago tenga a su disposición a los mejores elementos para conformar su proyecto que será, en mayor medida, basado en el trabajo con los canteranos.

Queda muy claro que en el Rebaño Sagrado una nueva era está por vivirse tras la salida de Veljko Paunović de la dirección técnica y la de algunos jugadores como Hiram Mier, Cristian Calderón, Miguel Jiménez, Jesús Sánchez, Alexis Vega, por mencionar algunos, quienes son hombres de mayor experiencia.

Ante ello, la dirigencia sigue negociando al Gru para que cambie de aires y por fin deje de representar un duro golpe económico para Amaury Vergara al ser el futbolista mejor pagado de la historia, pero que en realidad ha dado muy poco dentro de la cancha y en ninguna Liguilla ha sido tan decisivo como su talento supondría.

Por su parte, Miguel Jiménez es otro de los elementos que ya no convence a Fernando Hierro luego de lo que sucedió el semestre pasado cuando Paunovic decidió darle toda la confianza sin permitir que Óscar Whalley compitiera por el puesto bajo los tres postes, por lo que ahora la oportunidad será para el mexicano con nacionalidad inglesa y española.

¿Qué pasará con Vega y Jiménez si no salen de Chivas?

Una de las mayores problemáticas a las que se enfrenta Guadalajara en este mercado de pases no es solo la compra de refuerzos, sino vender a algunos de sus jugadores como ha sucedido con Alexis Vega, quien inicialmente parecía tener un acuerdo con Cruz Azul, pero al final no se arreglaron y se cayó el fichaje.

Jiménez no ha logrado consolidarse en el gusto del público. Foto: Imago7/ Fabian Meza

En este sentido, el periodista David Medrano publicó en el diario Récord que los jugadores registrados con el primer equipo que no encuentren acomodo no podrá ser ni separados, ni tampoco enviados a alguna filial: “Los jugadores que tienen contrato vigente con los clubes y que no entren en planes, no pueden ser separados del primer equipo, ni entrenar aparte y así lo ha hecho saber FIFA desde hace tiempo a todos los equipos. Ya hace algunas semanas le tocó pasar a Chivas por un caso parecido cuando separó a Vega y Calderón y tuvo que reintegrarlos, ya que tenían contrato y FIFA no permite que sean separados”.

Sin opciones por el Wacho Jiménez

Hasta este jueves 28 de diciembre no hay alguna escuadra que haya mostrado interés en Miguel Jiménez para la siguiente campaña. En el Rebaño tratarán de colocarlo en otro club para que Eduardo García pueda fungir como tercer portero, de lo contrario, el Wacho deberá seguir en el primer equipo pero pasaría a ser suplente de Whalley e incluso también por debajo de José Raúl Rangel.