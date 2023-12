De poco y nada sirvió la fuerte inversión que el Club Guadalajara hizo con Cristian Calderón en el 2019 cuando Ricardo Peláez era el director deportivo y con algunas semanas en el cargo convenció a Amaury Vergara de desembolsar casi 50 millones de dólares en refuerzos que a la postre terminarían como sendos fracasos, incluido el del lateral izquierdo.

El martes 26 de diciembre del 2023 el Chicote se fue de las Chivas con más pena que gloria luego de un semestre para el olvido, donde vivió de todo dentro y fuera de la cancha, pues a pesar de que se ganó la titularidad bajo el mando de Veljko Paunović no pudo consolidarse como el futbolista experimentado que bien pudo liderar al cuadro rojiblanco.

Luego de la grave indisciplina que cometió en Toluca antes de la Jornada 10, el Rebaño Sagrado tuvo muy claro que no podía seguir pagando un alto salario por un futbolista que nunca dio el ancho en el equipo más importante de México y ante ello, buscaron renovarle contrato pero solo para poder venderlo en el primer semestre del 2024, no obstante no llegaron a un acuerdo.

En este sentido, la directiva comandada por Fernando Hierro decidió dejarlo ir gratis y olvidarse de todos los dolores que de cabeza que vivieron con Calderón no una ni dos veces, ya que su mal comportamiento fuera del terreno de juego fue incluso admitido por el propio jugador desde que estaba en Necaxa, adonde finalmente volverá.

Lo que perdió Chivas con la salida gratis del Chicote Calderón

En el 2019 Guadalajara adquirió la carta de Calderón por casi ocho millones de dólares, según reportó en su momento el periodista David Medrano, llegó como una solución defensiva y lamentablemente solo pudo mostrar su verdadero talento en algunos duelos, siendo la serie de Cuartos de Final en el 2020 contra América la más recordada por sus golazos con los cuales avanzaron a Semifinales, pero fueron eliminados por León.

Calderón se fue de Chivas después de cuatro años. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

El salario del Chicote tampoco era cualquier cosa, ya que se mantuvo como uno de los mejores pagados. En el 2023 el lateral izquierdo percibió alrededor de 357 mil pesos semanales y con bonos sumó más de 18 millones anuales, es decir, casi un cuarto de millón de dólares en el año. Si se multiplica este sueldo por los cuatro años que estuvo en el Rebaño, puede llegar al millón de dólares solo en sueldos, lo que acumula 9 mdd que desperdició Amaury Vergara entre el costó de su fichaje y sus pagos mensuales.

Mateo Chávez es la nueva solución en la lateral izquierda

Con los recambios generacionales que intenta la dirigencia comandada por Fernando Hierro, el juvenil Mateo Chávez, hijo del Paulo César el Tirón Chávez es la nueva solución en la lateral izquierda, tiene experiencia por su paso con Tapatío donde fue campeón y a sus 19 años peleará por un puesto en el equipo de la mano de Fernando Gago.