El Club Guadalajara sigue con sus entrenamientos en Verde Valle como preparación de cara al Torneo Clausura 2024 bajó el mando del timonel Fernando Gago, quien sigue conociendo a su plantilla para conformar su alineación estelar, ya que tiene un duelo de preparación este próximo sábado 30 de diciembre.

Los Leones Negros de la UdeG serán el primer rival del Rebaño Sagrado el fin de semana en lo que será el debut del entrenador argentino en el banquillo rojiblanco, a pesar de que no será un duelo oficial, pero que servirá para dar inicio al proyecto con el que buscarán mantenerse en el protagonismo de la Liga MX.

Las Chivas no han sumado refuerzos para la siguiente campaña, pero varios jugadores de las fuerzas básicas se integraron a la plantilla para que sean observados por Fernando Gago como los casos de Armando la Hormiga González y el defensor Mateo Chávez, quienes son algunos de los elementos con proyección al futuro.

Chivas desprecia a Ormeño y se va a un grande

Los rojiblancos tienen a varios jugadores prestados en otras escuadras y para este cierre de año tendrán que reportar para conocer su futuro o si de algún manera entran en planes del entrenador Fernando Gago. En el caso de Santiago Ormeño hay muy pocas posibilidades de tomarlo en cuenta y debido a esto un equipo grande de Perú ya levantó la mano por el atacante, se trata de Sporting Crystal que está dispuesto a negociar un año de cesión con opción a compra.

Ormeño tiene un pie en Perú con el Crystal. Foto: Imago7/ Fabian Meza

El Rebaño no pagará de más por fichajes

Las Chivas no tienen en mente pagar más dinero del que lancen en sus primeros ofrecimientos por jugadores de la Liga MX. Pues en el caso de Guillermo Martínez de Puebla los camoteros no aceptaron los 2.5 millones de dólares y un jugador en intercambio, mientras que con Fidel Ambriz, León hizo lo propio, razón por la que Fernando Hierro no está dispuesto a desembolsar más dinero.

Chivas no ha sumado refuerzos hasta el momento. Foto: Imago7

Se lanzan contra Alexis Vega

Para la afición de Guadalajara, Alexis Vega es uno de los jugadores con menos apoyo, al menos en redes sociales, pues su bajo nivel dentro de la cancha y sus indisciplinas no han caído nada bien en la escuadra rojiblanca. Es por ello que ahora se ganó nuevas críticas por los lujos que mostró en la Navidad que en comparación con Cristiano Ronaldo está muy por encima de cualquier futbolista.

Foto: Twitter

Chicote Calderón define su futuro en Guadalajara

Será esta semana cuando se realice el último intento entre la dirigencia de Chivas y el agente de Cristian Calderón para llegar a un acuerdo acerca de su futuro o definir de una vez por todas su salida, toda vez que su acuerdo concluye el 31 de diciembre. La idea es que acepte las nuevas cláusulas para proteger al equipo de cualquier indisciplina en el futuro.