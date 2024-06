Dejó la filial del Seattle Sounders en la MLS Next Pro, en su natal Tacoma, para toparse con un sistema de juego muy diferente. Antonio Herrera elogió ese cambio, que argumentó con los resultados obtenidos para alabar el estilo de juego que impone el portugués Sergio Pinto. El delantero, a préstamo con las Chivas de Guadalajara, alzó el trofeo de campeones del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX Sub18. Su debut en las Fuerzas Básicas del futbol mexicano.

Antonio Dolores Herrera (Tacoma, 07-01-2005) tiene 19 años y un talento que demostró en las granjas del Sounders en la MLS. Una familia liderada por una madre chivahermana fue clave para aceptar la oportunidad de venir al Rebaño Sagrado en una cesión con opción de compra. Salió de casa para volver a la tierra que vio nacer a sus padres y platicó en exclusiva con Rebaño Pasión.

El habilidoso extremo por izquierda, con ciclo iniciado en Selección México Sub18, platicó sobre las diferencias entre MLS y Liga MX. En cuanto a los procesos formativos con entrenadores de diversas contiendas, reconoció que “yo creo que cada profe, cada director técnico tiene su forma de jugar y de que esto le guste y esto no (en cuanto a tácticas y esquemas)“.

Herrera, sobre la disciplina y trabajo del portugués Sergio Pinto, aseguró que “es un profe muy bueno. Pues, llegamos en primer lugar (en ronda regular y salió campeón en Sub18) y toda la estructura que maneja, a mí me gusta mucho. Creo que pues sí, es un director que me encanta como hace sus jugadas“. Así, elogió esta nueva experiencia en suelo mexicano con un estratega europeo. Por ello, refirió que “creo que al final de cuentas, pues me sirve a mí más que nada (en la formación). Pues, como a veces tenemos ejercicios específicos de solo esa posición y que entrenes más y más en esa posición. Eso, te ayuda a mejorar, más que nada“.

Sergio Pinto fue catalogado por Diego Latorre como un técnico intenso y exigente (IMAGO7)

Lo que dijo Sergio Pinto a su llegada a Chivas en 2023

Sergio Pinto llegó en agosto de 2023 al redil y de inmediato participó con Chivas Sub17 en el Torneo Internacional de la Liga MX en el CAR. Así, empezó a trabajar con su plantel para el Apertura 2023 de la Sub18. Sobre el estilo futbolistico de su equipo, refirió que “a mi me gusta, porque es mía (la forma de jugar). Creo que es un proceso, estamos trabajando con una metodología diferente. Las ideas son diferentes de las que estaban implementadas en esta categoría de la 18 de Chivas. Pero creo que los chicos han dado una buena respuesta. Estamos en un proceso de crecimiento y creo que los frutos se van a recoger más tarde“. Apenas ocho meses después de esa declaración, logró salir campeón con la categoría Sub18 en el Clausura 2024.

Los números de Antonio Herrera en el Clausura 2024

El extremo por izquierda, de 19 años de edad, quedó registrado con la categoría Sub23 de las Chivas y terminó por formar parte del plantel Sub18. En este Clausura 2024, tuvo apenas nueve participaciones. De ellas, cuatro como titular para completar un total de 373 minutos. Además, aportó un gol que anotó en la victoria 5-1 a Juárez, el 10 de febrero, en la Jornada 6 del torneo.

Con el Tacoma Defiance, filial de Seattle Sounders, jugó 19 partidos, 11 como titular y 954 minutos en la MLS Next 2023. Anotó un gol al Minnesota United y tuvo una eficacia de pases de 81.7%.

Antonio Herrera analizó su primer torneo en la Liga MX

El atacante mexicoestadounidense intentó analizar las diferencias de juego tras su primer torneo en la Liga MX. Herrera advirtió que “creo que allá (Estados Unidos) es más de ofensivos y acá, yo siento que es más técnica. Más como de tener la pelota, más transiciones. Pero pues yo creo que al final de cuentas de que yo me adapte, siempre voy a jugar lo que sé“.

En cuanto a su debut goleador, que concretó en febrero pasado, reconoció a Rebaño Pasión que “pues, muy feliz de poder anotar un gol con la camiseta de Chivas. Pero, pues de festejarlo, creo que no tanto, no tenía ninguna celebración. Creo que lo festejé con los que me llevo mejor en el equipo. Fue con Diego Latorre y Osvaldo Plascencia, que pues hasta me dio la asistencia, el pase a gol“.