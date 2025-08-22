El pésimo arranque de Chivas en el Apertura 2025 debe comenzar a quedar atrás, por lo que la escuadra rojiblanca está obligada a salir a jugarse el todo por el todo en su próximo compromiso de la jornada 7 cuando se mida a Cruz Azul en el Estadio Akron.

El Guadalajara ha entrado a la parte más complicada de su calendario, en donde deberá medirse consecutivamente a varios de los clubes más poderosos de la Liga MX, por lo que es necesario salir a ganar para empezar a escalar posiciones en la tabla general.

Sin embargo, el rival será La Máquina, la cual se ha mostrado irregular en el Apertura 2025 con la llegada de Nicolás Larcamón; sin embargo, apunta a ser un partido atractivo contra el Rebaño debido a las posturas ofensivas que plantean ambas instituciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El compromiso entre el chiverío y La Máquina será transmitido en exclusiva para México por la señal de Amazon Prime, mientras que para Estados Unidos la opción para verlo EN VIVO será por Telemundo Deportes; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.