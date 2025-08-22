Directiva, cuerpo técnico y jugadores de Chivas deben demostrar inteligencia y dejar en el olvido cuanto antes el pésimo arranque de torneo que registraron en el Apertura 2025, por lo que deberán enfocarse en la mitad que está por venir si es que desean escalar en la tabla de posiciones.

El Guadalajara se encuentra muy lejos de los primeros lugares de la Liga MX; sin embargo, es bien sabido que una seguidilla de buenos resultados pueden hacerlos despegar y ponerse de nuevo en la conversación por un lugar directo a la Liguilla.

Ahora, el próximo rival del chiverío en el torneo local será el Cruz Azul, duelo que promete estar lleno de emociones debido al choque entre dos clubes que suelen buscar permanentemente la portería rival, en donde los tapatíos estarán obligados a sumar tres puntos si quieren seguir luchando por clasificar directo a la Liguilla.

Así va Chivas en la tabla de posiciones