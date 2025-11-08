Chivas ya tenía amarrado su boleto rumbo a la Liguilla de manera directa de este Apertura 2025; sin embargo, el Rebaño tiene la exigencia de salir a ganar todos los partidos, por lo que no podía relajarse para el choque contra un urgido Monterrey.

Aunque Rayados también ya estaba instalado en la Fase Final, los regiomontanos necesitaban los tres puntos para tratar de escalar al cuarto lugar general, aunque para ello requerían de una combinación de resultados, aunque para ello requerían que Tigres cayera frente al San Luis.

Por su parte, el Guadalajara se quedó instalado en el sexto lugar general con 26 puntos, por lo que tienen su lugar asegurado a la siguiente instancia, en donde se enfrentará al tercer lugar de la clasificación en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025