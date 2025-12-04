El Apertura 2025 dejó para Chivas un sabor agridulce: la eliminación en cuartos de final frente a Cruz Azul dolió por la forma y el momento, pero al mismo tiempo confirmó la línea ascendente del equipo bajo el mando de Gabriel Milito. El entrenador logró ordenar la plantilla, potenciar individualidades y consolidar una idea que promete a futuro.

En ese contexto, el Rebaño Sagrado ya se enfoca de lleno en el mercado de fichajes, donde comienzan a surgir nombres tanto de posibles refuerzos como de jugadores que podrían abandonar el plantel, con la intención de apuntalar un proyecto que ya mostró bases sólidas.

Ángel Sepúlveda tiene todo acordado para llegar a Chivas

Uno de los primeros movimientos fuertes sería el acuerdo con Cruz Azul por Ángel Sepúlveda, quien regresaría a Guadalajara a cambio de 3,5 millones de dólares y con un contrato de tres años. El delantero de 34 años, que ya tuvo un breve paso por el Rebaño, llega como una apuesta de experiencia y productividad inmediata, capaz de ofrecer soluciones en un ataque que buscará variantes ante la exigente temporada que se aproxima.

¿Regresa Sebastián Pérez Bouquet?

Otra posibilidad que surgió es la del retorno de Sebastián Pérez Bouquet, mediocampista formado en Verde Valle que deslumbró en su debut con Marcelo Michel Leaño pero que fue relegado tras la llegada de la directiva española. Primero salió a préstamo a Juárez y luego fue vendido al Atlético San Luis, donde este torneo recuperó protagonismo y nivel. Con Javier Mier al mando del proyecto deportivo, la puerta para su vuelta parece entreabierta.

Armando González, a un paso de renovar

En paralelo a los posibles fichajes, Chivas también ultima detalles para la renovación de Armando González, considerada prácticamente un hecho. El nuevo vínculo sería por cinco años e incluiría una cláusula de salida de 15 millones de dólares, blindando a uno de los futbolistas más determinantes del ciclo. La idea es que permanezca al menos seis meses más antes de dar el salto a Europa, mientras mantiene la ilusión de pelear por el título y ganarse un lugar en la lista final para el Mundial 2026.

Cade Cowell tiene un pie fuera de Chivas

Por otro lado, todo apunta a que Cade Cowell saldrá del Guadalajara en este mercado, luego de un semestre en el que perdió protagonismo con Milito, más allá de su reciente gol ante Cruz Azul. El atacante ya tendría destino encaminado en la MLS y también vería con buenos ojos volver a Estados Unidos para estar más cerca de su familia. Se maneja la opción de un préstamo con opción de compra, aunque por ahora no trascienden los clubes involucrados.