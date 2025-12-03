Javier Hernández se convirtió en el enemigo público en el entorno de Chivas tras fallar el penal que les habría dado el pase a las semifinales, lo que desató miles de críticas y burlas hacia el delantero. Aunque varios exjugadores —sobre todo delanteros— han salido a defenderlo, uno de los apoyos más inesperados vino de un confeso aficionado del América.

Se trata del piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez, quien compartió en sus redes sociales un mensaje de Luis García. En él, el exdelantero de Chivas afirmaba que en México existe cierta fascinación por ver caer a la gente exitosa, un comentario en clara defensa de Chicharito y de su complicado paso por el Guadalajara, marcado definitivamente por el penal fallado.

Checo Pérez compartió el mensaje de Luis García.

Es importante señalar que Checo entrenó futbol en su juventud y, como deportista de alto rendimiento, entiende de primera mano la presión que existe en un entorno tan competitivo. Por ello, su respaldo hacia Hernández cobra un significado especial.

Lo curioso es que, en el pasado, a pesar de su amistad, Sergio Pérez llegó a decir que Hernández “no era un gran jugador”, broma que molestó al propio Chicharito. El delantero respondió asegurando que él sería mejor piloto de Fórmula 1 que Checo, pues “maneja un auto todos los días”, dejando una anécdota que ahora toma un tono distinto tras este gesto de apoyo.

Chicharito Hernández terminó contrato y solo falta esperar la confirmación de su salida

Javier Hernández termina contrato con Chivas este mismo 2025 y no seguirá en el club. Aun así, su intención es continuar su carrera profesional, y los rumores más fuertes lo colocan en la Segunda División de Inglaterra. Habrá que esperar para conocer cuál será su próximo destino y qué equipo apostará por él.