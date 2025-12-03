Uno de los futbolistas que se perfila en convertirse en nuevo fichaje de Chivas para el Clausura 2026 es Ángel Sepúlveda. Mientras que todo el mundo espera que el Guadalajara haga oficial su llegada, revelan que la única condición que pone Cruz Azul para venderlo es que llegue a Verde Valle ni bien termine la competencia internacional.

Desde hace un largo tiempo se sabe que el Rebaño Sagrado va a dejar a varios jugadores de la línea de ataque. Especialmente porque se darían las bajas de Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke.

El regreso de Ricardo Marín y la renovación de Armando González no bastarían en Chivas debido a que faltaría un atacante más. Es por este motivo que la directiva rojiblanca ya trabaja de la mejor manera para cerrar la llegada de Ángel Sepúlveda, quien en el actual torneo lleva anotado ocho goles y cuatro asistencias.

Ángel Sepúlveda se acerca a Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto dan a conocer que la única condición que impone la Máquina para vender al atacante es que llegue post Liguilla del Apertura 2025 e Intercontinental 2025. En Trabuco Rojiblanco, Jesús Bernal detalló que esta es la única condición que pusieron desde la Noria además de los cuatro millones de dólares que pide por su ficha.

Los números de Ángel Sepúlveda en el Apertura 2025

En el actual torneo Ángel Sepúlveda no fue tenido en cuenta por parte de Nicolás Larcamón ya que siempre fue en gran parte del torneo suplente. Sin embargo, en este torneo disputó 18 partidos, nueve como titular, disputó 831 minutos y anotó siete goles.