Después de casi un año fuera de las canchas, Matías Cendejas volvió a disputar un partido oficial con el Tapatío. El defensor reapareció este sábado en el empate 2-2 frente a Correcaminos UAT, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga de Expansión MX, marcando así el final de una larga y compleja recuperación.

Cendejas había sufrido en abril de 2025 una lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo inactivo durante varios meses. El proceso fue más extenso de lo esperado y tras aparecer en algunas convocatorias, recién ahora pudo volver a sumar minutos oficiales, en un contexto exigente y cargado de tensión competitiva.

Matías Cendejas volvió a jugar después de casi un año (Imago7)

Formado en las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, el zaguero y contención es uno de los jugadores que atravesó prácticamente todas las categorías juveniles del club. Fue campeón en divisiones menores y también con Tapatío en la Liga de Expansión, consolidándose como un elemento habitual dentro del proyecto rojiblanco antes de que la lesión frenara su progresión.

Su regreso se dio en un partido vibrante y polémico. Tapatío parecía encaminarse a un triunfo trabajado como visitante, con 10 hombres tras expulsión de Rodrigo Parra, pero en tiempo de descuento el árbitro señaló un polémico penal a favor de Correcaminos que desató la controversia. La decisión terminó influyendo directamente en el resultado, ya que los locales aprovecharon la pena máxima para sellar el 2-2 definitivo.

Ya tuvo minutos en Chivas con Óscar García Junyent

Aunque pocos lo recuerdan, Matías Cendejas ya tuvo minutos con el primer equipo de Chivas, aunque fue en un amistoso de pretemporada contra Mineros de Zacatecas, bajo la gestión de Óscar García Junyent. Sin embargo, el futbolista de 23 años no vio minutos oficiales con el Guadalajara.