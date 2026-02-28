El empate 2-2 entre Correcaminos UAT y Tapatío por la Jornada 8 del Liga de Expansión MX terminó envuelto en polémica. Cuando el equipo rojiblanco saboreaba tres puntos de oro en condición de visitante, una decisión arbitral en tiempo agregado cambió el rumbo del partido y desató la controversia en el cierre del encuentro disputado en el Estadio Marte R. Gómez.

El filial rojiblanco había logrado sobreponerse a un escenario adverso. En el primer tiempo se puso en ventaja con gol de Saúl Zamora, pero sufrió la expulsión de Rodrigo Parra, quedando con diez hombres antes del descanso. Pese a la inferioridad numérica, mostró carácter: tras el empate parcial de los locales en la segunda mitad, Brandon Téllez volvió a adelantar al Tapatío, que defendió la ventaja con orden y sacrificio hasta los minutos finales.

Correcaminos empujó con más ímpetu que claridad en el tramo final, aprovechando el hombre de más y la necesidad de rescatar al menos un punto en casa. El equipo tamaulipeco encontró espacios y llevó el trámite al área rojiblanca, aunque sin demasiadas situaciones limpias de gol. Todo parecía encaminado a una victoria visitante que lo mantendría como único líder del torneo.

Sin embargo, en el tiempo agregado llegó la jugada que lo cambió todo. El árbitro Orlando Delgadillo sancionó penal tras una acción en la que Leo Jiménez levantó el pie para interceptar un pase dentro del área. En la repetición quedó claro que no existió contacto con el atacante de Correcaminos, quien cayó al césped y convenció al silbante. La pena máxima fue convertida por Tomás Sandoval al 97′ decretando el 2-2 definitivo en medio de reclamos y frustración.

¿Cómo va Tapatío en la tabla de posiciones?

Con el empate, Tapatío llegó a 14 puntos y quedó como escolta de Tepatitlán, confirmando de todas maneras su buen momento en el Clausura 2026. Los dirigidos por Pepe Meléndez suman cuatro victorias, dos empates y una derrota, siendo además el equipo más goleador del certamen junto a Venados, con 16 tantos en siete partidos.