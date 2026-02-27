La próxima semana se pondrá en marcha la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde el Tapatío buscará regresar a la senda del triunfo tras empatar en la Jornada 8 contra Correcaminos.

El conjunto de José Meléndez fue empatado en tiempo agregado desde los once pasos, cuando el marcador estaba 2-1 favor la filial del Club Deportivo Guadalajara.

Cabe mencionar que con este resultado el Tapatío se ubica en la segunda posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Correcaminos le empató de último minuto al Tapatío.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs. Cancún FC por el Clausura 2026?

Luego de empatar 2-2 con Correcamintos, el Tapatío regresa a la actividad el viernes 6 de marzo en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez, a las 17: 00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir el Tapatío vs. Cancún FC?

El encuentro correspondiente a la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX podrá seguirse a través de las plataformas de Disney+