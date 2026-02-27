Este viernes el Tapatío empató 2-2 con Correcaminos en la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión, en la cancha del Estadio Marte Rodolfo Gómez Segura.

Fue de último minuto cuando el conjunto local empató las acciones por la vía penal, luego de que la filial del Club Deportivo Guadalajara tuviera el control del compromiso.

Sin embargo, en los minutos finales se le salió de control a José Meléndez, pues Correcaminos comenzó a generar peligro en el área de Juan Liceaga hasta que consiguieron la pena máxima para igualar el tablero.

Así quedó el Tapatío en la tabla general tras empatar con Correcaminos en el Clausura 2026

Tras el empate ante Correcaminos, el equipo del Tapatío se ubica en la segunda posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Cabe mencionar que el siguiente compromiso del cuadro de José Meléndez será ante Cancún FC, dentro de la Fecha 9, a disputarse el martes 3 de marzo en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.