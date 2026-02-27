Después de lo que fue el amistoso de la Selección Mexicana con una alta participación de jugadores rojiblancos, las Chivas de Guadalajara vuelven a enfocarse en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde marchan como únicos líderes. Sin embargo, tras caer ante Cruz Azul, este sábado el Rebaño tendrá un reto de alta dificultad, pues enfrentará al Toluca, bicampeón de la Liga MX, en el Estadio Nemesio Diez.

Alexis Vega reconoce lo especial de enfrentar a Chivas

Uno de los condimentos especiales que tendrá el encuentro del sábado es el posible regreso de Alexis Vega, quien sería de la partida después de mucho tiempo. El Gru había regresado únicamente para la última final de Liga MX ante Tigres, cuando definió el título con un tiro penal. Esta vez, en diálogo con Fox Sports, habló sobre el enfrentar al Rebaño Sagrado: “Siempre va a ser especial. Viví cinco años maravillosos en Guadalajara y siempre que los he enfrentado, ahora en Toluca, ha sido un sentimiento bonito porque hice buenas amistades ahí”, reflexionó el atacante de 28 años.

Chicharito dejó de lado a Chivas

Mientras continúa sin club, Chicharito Hernández se enfoca en sus redes sociales, donde respondió una pregunta sobre en qué clubes se había sentido más cómodo en su carrera. “En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy”, expresó el delantero, olvidándose por completo del Guadalajara.

Cotorro González, disponible contra Toluca

Además de la derrota frente a la Máquina Cementera, la afición rojiblanca había terminado con cierta preocupación por el estado físico de Bryan González, quien jugó con visible dolor los últimos minutos, aparentemente por una molestia en el tobillo. Sin embargo, en una publicación de la cuenta oficial, se observa al Cotorro trabajando con normalidad y a la par de sus compañeros, por lo que de no mediar inconvenientes podría ser de la partida frente a Toluca.

Chivas renovó a tres jugadores

El Guadalajara continúa con su planificación a futuro y este miércoles, se anunció la extensión de contrato para tres jugadores: Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval. La más extraña para muchos resultó la del guardameta mexicoespañol, quien casi no ha tenido oportunidades pero podría ser contemplado como titular en caso de que se concrete en el futuro la salida de Raúl Rangel; por su parte, Govea ha sido fundamental con Milito y Sandoval, pese a que está borrado en este Clausura 2026, es una de las grandes promesas de la cantera.