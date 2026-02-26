La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al Mundial 2026 y en su amistoso frente a Islandia en Querétaro se impuso con una goleada por 4-0. La novedad fue que la base rojiblanca de Chivas en el Tri fue determinante, pues tres de los goles fueron obra de jugadores del Rebaño: Richard Ledezma, Armando González y Brian Gutiérrez. Ahora, el Guadalajara sí podrá enfocarse de lleno en su visita a Toluca el próximo sábado por la jornada 8.

Hormiga se acerca al Mundial: gol y asistencia

El goleador rojiblanco, Armando González, se dio el lujo de convertir su primer gol con la Selección Mexicana, el cual podría acercarlo a ganarse un lugar en el próximo Mundial 2026. La Hormiga incluso aportó una gran asistencia para su compañero de equipo, Richard Ledezma, ganándose elogios y poniendo en apuros a Javier Aguirre, quien difícilmente pueda pasar por alto su gran momento.

Richard Ledezma y un dardo al América

Otro que hace méritos para ganarse el llamado al Mundial es Richard Ledezma, quien ya había dejado buenas sensaciones con el Tri y esta vez fue el encargado de abrir el marcador ante Islandia.. En zona mixta, Richy dio la nota al responder si había tenido también la posibilidad de fichar por el América: “Desde niño he amado a Chivas y la verdad, no era una decisión difícil. Es algo que me rinde todo el día ser de Chivas”, afirmó el lateral rojiblanco.

Brian Gutiérrez también anotó con México

Después de dos suplencias con Chivas en el Clausura 2026, Brian Gutiérrez tuvo una gran oportunidad con la Selección Mexicana y también la aprovechó. El fichaje rojiblanco tuvo una destacada actuación, jugó los 90 minutos sin ser reemplazado y sobre el final aprovechó un error de la defensa para irse mano a mano y sellar el cuarto gol. El mediocampista del Rebaño se ganó muchos elogios y también levanta la mano para meterse en la lista final del Tri.

Raúl Rangel, otra valla invicta y apunta a titular

Uno que tuvo menos trabajo fue el guardameta Raúl Rangel, quien repitió una vez más como titular, mantuvo la valla invicta y todo hace indicar que será quien comience defendiendo la portería en el debut mundialista frente a Sudáfrica. El Tala ya había repetido en el once inicial de los últimos amistosos, por lo que parece tener la confianza del Vasco Aguirre por sobre Luis Malagón.