Armando González está viviendo el mejor momento de su aún joven carrera profesional, no solamente por convertirse en el delantero estelar de Chivas, conseguir el campeonato de goleo, sino que ahora ya anotó su primer gol y cedió su primera asistencia como jugador de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre decidió recurrir a una base del Guadalajara para encontrar sociedades entre jugadores rojiblancos, en donde rápidamente encontró su recompensa a la ofensiva en donde la Hormiga se convirtió en el hombre de la noche.

Durante el primer tiempo, el delantero rojiblanco se puso la capa de héroe tras recibir el balón dentro del área chica, sacar al portero de su zona para mandar un centro preciso a segundo poste para la llegada de Richy Ledezma que remató de cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes.

Unos minutos después, el Tricolor volvió a atacar por la pradera izquierda, en donde Jesús Gallardo llegó a línea de fondo y mandó una diagonal, la cual llegó hasta el segundo poste para que la Hormiga solo empujara la redonda al fondo de la portería de Islandia.

¿Con quiénes compite la Hormiga por un lugar en el Mundial con México?

Armando González está viviendo un gran momento futbolístico, siendo el mejor romperredes mexicano en la Liga MX, por lo que compite con Raúl Jiménez del Fulham, Santiago Giménez del AC Milan y Germán Berterame que se marchó al Inter de Miami de la MLS.