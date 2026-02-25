Uno de los jugadores que llegó por la puerta grande de Chivas y se fue en silencio con críticas por parte de la afición es Chicharito Hernández. A casi dos meses de su salida del Guadalajara el máximo goleador de la Selección Mexicana aún no firmó con ningún equipo y su retiro parece cada vez más cerca.

El hijo pródigo regresó al Rebaño Sagrado en enero del 2024 lesionado y la afición más grande de México llenó el Estadio Akron para recibirlo. La respuesta que dio el atacante fue estar más tiempo en la enfermería, dar de qué hablar con insólitos videos en redes sociales y fallar el penal más importante que tuvo en sus pies desde que volvió a ser jugador del conjunto rojiblanco.

Con la llegada de Gabriel Milito a Chivas, Chicharito Hernández pasó de titular indiscutido a segunda opción para reemplazar a Armando González. Tras lo sucedido con Cruz Azul y sus polémicos videos, el Guadalajara no le renovó el contrato millonario que había firmado junto a MG y Puma.

Chicharito Hernández sigue sin equipo tras salir de Chivas

Tras su salida del Rebaño Sagrado, la cual la hizo sin agradecer a la afición rojiblanca, se especulaba con que vaya a un equipo de la segunda división de Inglaterra y la MLS. Sin embargo, de momento el futbolista formado en Verde Valle no firmó con ningún club aunque aún tiene tiempo para fichar con una de las franquicias de Estados Unidos ya que su mercado de pases cierra el próximo 26 de marzo.

¿Qué sucederá con Érick Gutiérrez y Alan Pulido?

Otro de los futbolistas que no entraron en planes en Chivas son Érick Gutiérrez y Alan Pulido, quienes hoy reportan en la categoría Sub-21. Al igual que Chicharito Hernández, los dos jugadores tienen posibilidades de fichar con alguno de los equipos de la MLS.