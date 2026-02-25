Chivas logró en el mercado de invierno, que cerró hace apenas unas semanas, uno de los fichajes más importantes de su plantilla con la llegada de Brian Gutiérrez, mediocampista proveniente del Chicago Fire que estuvo en la mira de varios clubes de la Liga MX. Sin embargo, el proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito y la afinidad que tanto el jugador como su familia sienten por el Guadalajara inclinaron la balanza definitivamente hacia el Rebaño Sagrado.

Se sabe que uno de los equipos que buscó al ahora mediocampista rojiblanco fue el América, que incluso habría puesto sobre la mesa una oferta económica superior por su fichaje. Aun así, Brian decidió rechazar la propuesta azulcrema para cumplir su deseo de vestir la camiseta de Chivas. Por eso llamó la atención que, en una entrevista reciente, le comentaran que ojalá hubiera llegado a las Águilas, provocando una reacción incómoda en el futbolista.

La charla fue con Omar Villarreal, reconocido aficionado rojiblanco, y con Carlos Guerrero, seguidor del América. Durante la conversación hablaron de la Selección Mexicana y del buen momento de Chivas bajo el mando de Milito. Sin embargo, hacia el final, el Warrior se despidió con un “hubiera sido perfecto que llegaras al América”, comentario que arrancó una risa nerviosa de Brian, quien por unos segundos no supo cómo responder sin generar polémica.

Quien evitó que la situación escalara fue el propio Villarreal, que entre risas le pidió a su compañero que no molestara al jugador, recordando que Gutiérrez ya había dejado claro antes del Clásico Nacional que su decisión nunca estuvo en duda y que el mediocampista siempre quiso llegar al Guadalajara, motivado en gran parte por la afición que siente desde niño por los colores rojiblancos.

Brian Gutiérrez intentará ganarse un lugar para el Mundial de último minuto

Brian Gutiérrez ha sido una de las sorpresas en las recientes convocatorias de Javier Aguirre, quien en los últimos compromisos, incluido el amistoso ante Islandia, solo ha podido considerar jugadores de la Liga MX. Aunque parece complicado que el mediocampista rojiblanco se meta de último momento a la lista mundialista, su nombre aún no está descartado y podría convencer al Vasco si mantiene un nivel alto en los próximos partidos.