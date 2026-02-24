La derrota sufrida el pasado fin de semana frente a Cruz Azul no cambia que Chivas es el mejor equipo de toda la Liga MX en este Clausura 2026 y la prueba es que la Selección Mexicana está apoyándose del gran momento de los rojiblancos para estos compromisos amistosos.

Javier Aguirre ha empleado a 10 elementos del Guadalajara en las recientes dos convocatorias, en donde uno de los más destacados es Brian Gutiérrez, quien desde que llegó al Rebaño se ha convertido en seleccionado nacional gracias a las cualidades que está presumiendo jornada a jornada.

Sin embargo, el mexico-estadounidense reconoció que siente como si fuera un sueño todo lo que está viviendo, aunque también reveló el mensaje que le dio Gabriel Milito tras sus convocatorias en donde le encomendó que demuestre que debe seguir siendo contemplado en el Tricolor.

“Es un sueño el que estoy viviendo ahorita y quiero seguir así, seguir creciendo (…) Todo se me vino muy rápido, pero así es el futbol. Estoy muy contento y feliz de estar acá.

“Que disfrute de ir a la Selección y demuestre el porqué debo estar ahí“, declaró el mediocampista en entrevista con TV Azteca.

Confianza en jugadores de Chivas que se queden a la Liguilla

“Obviamente no sé sabe quién va a ir (al Mundial) y hoy en Chivas hay una competencia muy buena, muy dura. El que juega, ves en los partidos, que siempre van a dar todo”, concluyó el exjugador del Chicago Fire.