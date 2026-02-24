Chivas se prepara para tener el partido más duro en la fase regular del Clausura 2026 cuando enfrente a Toluca por la jornada 8. De cara al juego en el Estadio Nemesio Diez la afición comienza a sufrir debido a que Richard Ledezma ya cuenta con cuatro cartulinas amarillas y de ser amonestado ante los Diablos Rojos se pierde el Clásico Tapatío ante Atlas.

El lateral derecho del Guadalajara es una de las piezas claves en el armado de Gabriel Milito desde que llegó en el Apertura 2025. El defensa es trascendental para marcar la diferencia al momento de defender, pero sin dudas al momento de asistir a Armando González o a Bryan González.

Sin embargo, uno de los puntos característicos de Richard Ledezma en Chivas que es un futbolista con un carácter fuerte y que no da por perdida ninguna pelota. A su vez, es un jugador que protesta y comete faltas graves.

Richard Ledezma podría perderse el partido de Chivas ante Atlas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Richard Ledezma llegará al choque contra Toluca con cuatro tarjetas amarillas acumuladas tras ser amonestado ante Cruz Azul, América, Querétaro y FC Juárez, por lo que de ser amonestado el sábado en el Estadio Nemesio Diez se perdería el siguiente partido. No hay que olvidarse que el Guadalajara el próximo 7 de marzo enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

¿A qué hora se juega Toluca vs. Chivas?

Como se sabe, Chivas enfrentará el próximo sábado a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026 a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Nemesio Diez. El partido se podrá ver por Azteca Deportes, mientras que en Estados Unidos por Televisa.