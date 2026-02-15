Ayer por la noche Chivas logró una importante victoria ante América por la jornada 6 del Clausura 2026. Tras el partido, Gabriel Milito aclaró en conferencia de prensa que Diego Campillo y Richard Ledezma fueron suplantados en el segundo tiempo debido a que terminaron acalambrados y cansados respectivamente.

No hay dudas de que en la línea defensiva el entrenador argentino logró encontrar muchas certezas, por lo que en la previa se habló mucho sobre la lesión de Luis Romo y José Castillo. Finalmente el técnico argentino envió de inicio a Castillo, mientras que Campillo reemplazó de la mejor manera al capitán y eje del Guadalajara.

En el segundo tiempo todo Chivas encendió las alarmas porque Diego Campillo y Richard Ledezma fueron suplantados debido a que tenían una molestia. Para tranquilidad de toda la afición Gabriel Milito señaló que ninguno de los jugadores terminó lesionado y que solamente fueron suplantados porque estaban cansados.

Gabriel Milito aclaró que Chivas no perdió a Diego Campillo y a Richard Ledezma. (Foto: IMAGO7)

“Campillo es el primer partido que vuelve a iniciar después de su lesión. Hizo un partido extraordinario, terminó un poco acalambrado, nada importante, propio de la inactividad. Y Richy nada, cansancio”, respondió Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Gabriel Milito pidió mesura tras la victoria ante América

Luego de lo vivido en el Estadio Akron, Gabriel Milito se mostró contento por la victoria ante América, pero señaló que no se logró nada. “Hemos tenido un comienzo muy bueno, es necesario tener prudencia, es el momento donde te elogian de manera desmedida, pero aún no conseguimos nada. Faltan muchos partidos por recorrer para alcanzar el objetivo que nos propusimos”, expresó el técnico argentino.