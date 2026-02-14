Chivas demostró su potencial futbolístico desde el arranque del Clásico Nacional contra América, imponiendo sus condiciones y encontrando su recompensa con el gol de Armando González, el cual valió para el triunfo rojiblanco en este duelo del Clausura 2026.

Sin embargo, no todo es felicidad en el Guadalajara debido a que dos de sus elementos más importantes registraron algunas molestias físicas, ya que Richard Ledezma y Diego Campillo no pudieron terminar el partido.

El primero en caer fue el carrilero mexico-estadounidense, quien se habría quejado de molestias en la pierna, por lo que debió abandonar el terreno de juego. Posteriormente, Campillo habría sufrido una dolencia tras detener en un mano a mano a José Zúñiga en la recta final del partido.

La buena noticia es que ambos jugadores pudieron salir por su propio pie, por lo que se espera a que el cuerpo técnico de Gabriel Milito indique de qué se tratan las molestias y si eso les impedirá participar en el próximo compromiso contra Cruz Azul.

Luis Romo está fuera por aproximadamente un mes

Hay que recordar que el Guadalajara está jugando sin su capitán, ya que Luis Romo sufrió una lesión muscular en el duelo en Mazatlán, que por la gravedad de la misma podría tardar de entre cuatro a seis semanas en reaparecer con la escuadra tapatía.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.