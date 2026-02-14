La justicia por fin apareció en la cancha del Estadio Akron, ya que después de un primer tiempo en el que Chivas dominó de principio a fin al América, Armando González por fin pudo sacudir las redes enemigas en una pelota detenida.

En un tiro de esquina a primer poste en el que Diego Campillo se impuso y peinó la pelota para alargar la trayectoria a segundo poste, en donde la Hormiga definió de primera intención para abrir el marcador en este Clásico Nacional.

El delantero rojiblanco por fin se sacudió la equivocación que tuvo al arranque del partido, en el que falló en un remate dentro del área chica, manteniéndose como el jugador clave en el Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.