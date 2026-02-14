Chivas arrancó el Clásico Nacional con intensidad con la misión de sentenciar el partido desde el arranque del partido en donde dominaron a plenitud al América; sin embargo, se suscitó una jugada que causó polémica por culpa del árbitro César Ramos Palazuelos.

En una jugada en la que Armando González llegó a línea de fondo, mandó un servicio buscando a algún rematador; sin embargo, Kevin Álvarez desvió la trayectoria del esférico con la mano, pero el árbitro central no se percató de la acción.

Lo curioso es que pese a que existe el apoyo del VAR, nunca se le mandó a llamar al silbante para revisar esa jugada, pese a que dicha infracción debió otorgarle un penalti al Guadalajara.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.