Chivas se mantiene en plan grande y con paso firme en el Clausura 2026 tras hilvanar su sexto triunfo en fila tras derrotar al América, en donde Armando González se convirtió en el héroe rojiblanco por anotar el único gol del Clásico Nacional.

Pese a la felicidad de vencer al máximo rival deportivo, la Hormiga toma con mesura la buena racha y aseguró que no esperan rivales sencillos, recordando que el objetivo del Guadalajara es ser campeón y aún no han cumplido con dicha misión.

“Ya no hay partidos fáciles. Cada partido es una Final y así lo estamos tomando, con esa humildad y con esas ganas de esos retos.

“Tenemos que seguir con esa mentalidad que no hemos conseguido nada. Nuestro objetivo no está hecho y tenemos que seguir con esa humildad de que cada partido va a ser complicado, cada partido es una Final y hay que ir día a día”, declaró el delantero a Amazon Prime.

Hormiga González, enfocado en seguir mejorando

“Es de todos, yo solo la finalizo porque es donde me toca estar. Es esfuerzo de todos. Los goles no los tendría si no fuera por mis compañeros.

“Lo que más me gusta es hacer goles. Tengo que seguir mejorando para poder hacer más y poder ayudar más al equipo, seguir creciendo como jugador. Sé que puedo crecer más y hacer más cosas. Contento, pero no satisfecho”, concluyó el atacante del chiverío.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Chivas ha entrado a la etapa más complicada de su calendario de este Clausura 2026, por lo que la Máquina será el siguiente adversario en un compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.